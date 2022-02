MUSE: esposizioni in mostra, dal profondo oceano ai ghiacciai, dalle origini al futuro

L’affascinante e misterioso mondo dell’alta quota che offre sensazioni uniche che solo in questi ambienti si possono assaporare; il labirinto della biodiversità con 26 ambienti diversi per rivivere le emozioni della natura; l’evoluzione degli ambienti geologici del passato fra antiche montagne precedenti alle Alpi, vulcani, deserti, mari tropicali, scogliere coralline e profondità oceaniche; un viaggio nel tempo alla scoperta della vita dei nostri antenati preistorici; la sostenibilità vista in relazione alla forte velocità attraverso cui il mondo sta evolvendo.

Foto di Azzurra Mazzotta grafica pubblicitaria

Storia ed evoluzione della vita

Dalla formazione del sistema solare, alla galleria dei dinosauri, in cui sono presenti scheletri a grandezza naturale, fino alle nuove scoperte della tecnologia dei nostri giorni.

Un viaggio nel tempo e nello spazio lungo 4,5 miliardi di anni, nel quale si ripercorrono le principali tappe evolutive della vita sulla Terra, fino alla comparsa dell’uomo e il suo complesso rapporto con l’ambiente naturale, le problematiche ambientali, economiche e sociali racchiuse nei temi contemporanei della sostenibilità.

Le montagne: dalle origini alla vetta

Simulando la risalita di una montagna, si parte dal piano +2 fino ad arrivare alle alte vette. Alla base della montagna le tappe fondamentali della formazione delle Dolomiti, la nascita delle Alpi, l’arrivo delle prime comunità di cacciatori-raccoglitori e la progressiva evoluzione dei paesaggi. Salendo di quota appare la montagna nella sua dimensione naturalistica, con la ricchezza di biodiversità, gli adattamenti e le strategie di sopravvivenza degli organismi che popolano i vari ecosistemi alpini. La scalata termina insieme ai grandi esploratori al piano +4 negli ambienti glaciali d’alta quota.



Sullo stesso pianeta

Un viaggio nel tempo ci condurrà dalla Preistoria, con l’arrivo dei primi uomini sulle Alpi, fino ai giorni nostri per scoprire come si è evoluto il legame fra ambiente e società umane fino ai nostri giorni. L’arrivo agli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030 costituirà il riferimento di una narrazione dai frequenti cambi di punto di vista. Dall’interpretazione artistica della realtà alla sua descrizione scientifica con gli scenari futuribili e i loro possibili oggetti per fornire ingredienti di qualità per cucinare una ricetta che ha il sapore del rispetto delle diversità, della cittadinanza globale e dell’empatia verso la natura, con l’impegno e la necessità di agire tutti insieme.

Testi di MUSE, inserimento a cura di Martina Cecco