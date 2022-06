Trentino School of Management nell’ambito delle attività di Accademia della Montagna propone il prossimo 14 giugno, alle ore 9.00, il seminario “La montagna inclusiva. La formazione per l’accessibilità in montagna” dedicato al tema della relazione tra accessibilità, partecipazione e inclusione nelle attività outdoor. Tsm|adm lavora da molti anni per promuovere la frequentazione consapevole della montagna per tutti. Tra novembre 2021 e maggio 2022 si sono svolte sei iniziative formative rivolte a coloro che svolgono attività di accompagnamento alle persone disabili: maestri di sci, snowboard e fondo, guide alpine, accompagnatori di territorio e di media montagna, istruttori e tecnici sportivi.

L’incontro, in programma presso l’Aula Magna di Trentino School of Management, sarà introdotto dagli interventi di Alessio Bertò del Servizio Turismo e Sport della Provincia autonoma di Trento, di Gianni Canale Presidente del Collegio delle Guide Alpine, di Mario Panizza Presidente Collegio Maestri di sci del Trentino e di Gianluca Cepollaro della Trentino School of Management. Il seminario, moderato da Luca Calzolari direttore della rivista Montagne360, è idealmente strutturato attorno a due “conversazioni”.

Alla prima prenderanno parte esperti di diversi campi che si confronteranno sul valore di rendere accessibili e inclusive le attività di frequentazione della montagna. Interverranno Alberto Benchimol, Presidente della Fondazione Sportfund, Rocco Cerone, giornalista impegnato nella rivista “Oltre gli Ostacoli” promossa dalla Fondazione Metalsystem, Annibale Salsa Presidente del Comitato Scientifico di Tsm|step e Francesca Vitali psicologa dello sport dell’Università di Verona.

La seconda conversazione prevede la presentazione di progetti e iniziative che in Trentino hanno creato percorsi e competenze capaci di promuovere l’accesso paritario delle persone con disabilità rafforzando la vocazione all’inclusione e supportando la promozione territoriale dello sport e delle attività outdoor. Parteciperanno Claudio Colpo (SAT Società Alpinisti Tridentini), Maurizio Marcon (Associazione Sportabili), Simone Elmi (Brenta Open), Maura Gasperi (Natourism) e Roberto Vitali (Village for all).

Il programma formativo nasce dalla partnership con i collegi e le associazioni che riuniscono i professionisti della montagna del Trentino, da sempre molto attenti allo sviluppo delle competenze necessarie per l’accompagnamento delle persone disabili: il Collegio Maestri di Sci, L’Associazione Maestri di Sci, il Collegio delle Guide Alpine–Maestri di Alpinismo, l’Associazione Accompagnatori di Media Montagna.