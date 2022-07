Il Post-It di Marco Vannucci: Figlio di un dio minore

Ti hanno definito mamma-nonna, ma eri una mamma e non una nonna. Una mamma vera ed avresti voluto esserlo, ma qualcuno decise che eri troppo vecchia per un figlio. Ed iniziarono le tue sofferenze, gli anticorpi smisero di rispondere, finché un male cattivo ti ha portato via. Forse non hai mai capito il perché, per te, 56 anni erano troppi per essere mamma, tu che lo eri ed eri una mamma vera, mentre per Nick Vendola i suoi 58 sono stati giusti per fare da mammo. Riposa in pace, Gabriella Carsano.

Marco Vannucci