Vigili del fuoco volontari, la nuova sede a Ravina presso l’uscita A22

Un nuovo polo di Protezione civile a Trento Sud accoglierà la sede della Federazione trentina dei Vigili del fuoco volontari, in cui troveranno spazio tutte le strutture operative di emergenza. L’annuncio del presidente della Provincia autonoma di Trento è arrivato ieri sera in Alta Val di Non, dove si sono riuniti i comandanti dei 21 Corpi dei Vigili del fuoco volontari che compongono il Distretto di Fondo.

La sede della Federazione – come concordato con i suoi vertici – sarà posizionata nei pressi dell’uscita autostradale, a Sud dell’abitato di Ravina: “Non è stato facile individuare l’area” ha ammesso Fugatti, che ha evidenziato come il progetto preliminare sarà elaborato entro l’estate: “L’obiettivo è di favorire un’ulteriore integrazione tra le diverse realtà che compongono la Protezione civile trentina, di cui i Vigili del fuoco rappresentano il fiore all’occhiello, grazie alla loro capillarità e ad un’indiscussa preparazione e disponibilità” sono state le parole del presidente. All’appuntamento, introdotto dall’ispettore distrettuale Corrado Asson, sono intervenuti anche il presidente della Federazione Giancarlo Pederiva con i vicepresidenti Luigi Maturi e Daniele Postal, oltre al dirigente generale del Dipartimento Protezione civile, foreste e fauna Raffaele De Col.

Il confronto si è concentrato su diversi temi, tra i quali il ruolo centrale della Scuola antincendi nella crescita professionale dei volontari, il finanziamento delle patenti di guida per i mezzi di soccorso e la prossima fornitura di radio tetra e cercapersone di nuova generazione. Nell’accogliere la richiesta avanzata dall’ispettore Asson – che si è fatto portavoce delle istanze dei diversi Corpi – il presidente Fugatti ha infine lanciato un appello destinato ai datori di lavoro delle varie categorie economiche: “I Vigili del fuoco volontari svolgono un ruolo fondamentale nella comunità alla quale appartengono. L’invito che rivolgiamo ai loro superiori sul posto di lavoro è ad una sempre maggiore attenzione, comprensione e disponibilità nel momento in cui il cicalino suona per richiedere l’intervento dei Vigili-dipendenti. Occorre fare sistema, per garantire interventi tempestivi e accurati in caso di emergenza”.