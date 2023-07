Sharon Stone ha un fisico spettacolare a 64 anni

La terapia con acqua fredda può migliorare la circolazione, ridurre la ritenzione idrica e persino regolare la pressione sanguigna, in quanto migliora la reattività dei vasi sanguigni. “Il tasso metabolico aumenta di almeno l’80% durante una nuotata fredda, per aiutare il corpo a mantenere la temperatura interna di 37 gradi”. Questo sarebbe il segreto di Sharon Stone, che a 64 anni appare fisicamente molto giovane e non porta particolari segni di decadenza fisica.

Il suo aspetto fa sempre parlare parecchio, perché ogni anni, in estate, si notano di lei le immagini che sono davvero stupefacenti. Attualmente l’ultimo scatto super straordinario, è quello riportato nell’immagine di copertina, dove l’attrice appare di fronte al frigorifero pieno di alimenti calorici, con in mano una bibita, oro al collo e aspetto di una cinquantenne. Complimenti, perché gli anni sono molti di più.

Curiosità: Nel frigo dell’attrice si vede l’Acqua Sanpellegrino, poi ci sono uova, sciroppo d’acero, miele e marmellata. Latte, pane integrale e frutta, la dieta proteico calorica di Sharon Stone a quanto pare è molto sana e pare funzionare molto bene. Healthy Ish

Happy Summer ha scritto l’attrice su Instagram.