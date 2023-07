Irlanda in lutto: Sinéad morta a 56 anni

In una dichiarazione di mercoledì sera, la famiglia della cantante ha dichiarato: “È con grande tristezza che annunciamo la scomparsa di Sinéad. La sua famiglia e i suoi amici sono devastati e hanno chiesto privacy in questo momento molto difficile”.

“Nothing compares 2 U” ma da quei 23 anni la storia va in salita. Solo di due anni or sono l’ultimo concerto tutto esaurito.. ma i segni c’erano.

Per molti, ha incarnato una sfida cruda e senza prigionieri di fronte a traumi e abusi. Altri l’ammiravano e la amavano, ma erano allarmati dalla sua apparente fragilità mentale e vulnerabilità.

Fin dalle prime fasi della sua carriera musicale, si è annunciata come un nuovo tipo di artista femminile in una scena musicale definita e controllata dalle aspettative maschili.

All’età di 20 anni, era diventata una superstar internazionale, ma la sua feroce onestà riguardo alle sue convinzioni personali, insieme al rifiuto di rimanere in silenzio sulla propria esperienza di traumi e problemi di salute mentale, significava che non era in grado di stare al gioco che il mondo globale con l’industria dell’intrattenimento di massa richiede agli artisti. MC