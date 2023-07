Dieci anni di MUSE, la festa e la celebrazione il 22 luglio

Una giornata per i 10 anni di MUSE.

Una giornata dedicata interamente alla festa per il decimo anniversario del MUSE, che è stato una rivelazione di enorme successo per la città di Trento e per tutto il nord est, visto che ogni giorno è meta di visitatori che provengono da scuole e da istituti delle regioni limitrofe, per non contare i turisti, italiani e stranieri, che lo popolano annualmente.

Il MUSE non è solo museo delle scienze, è anche cultura generale, montagna, mare, sport, ambiente, stile di vita e motivo di insegnamento. Non a caso diventa interessante riflettere sull’accoppiata MUSE – Albere, che è risultata essere, alla fine, vincente.

Il MUSE è anche immagine, tecnologia, sviluppo e marketing: ha contribuito in maniera determinante a segnare il passo del tempo per dare slancio all’ammodernamento della città, grazie anche alla bellezza del quartiere delle Albere.

La Festa in sé è stata un susseguirsi di 10 ore non stop di talk, laboratori, concerti e spettacoli che intrecciano i linguaggi della scienza a quelli dell’arte. Il museo era visitabile gratuitamente per le 12 ore, dalle 10 alle 22.



I posti sono andati subito esauriti fin da prima di mezzogiorno, per chi è arrivato senza biglietto non era garantita la partecipazione, mentre per gli eventi in esterna l’accesso era libero. Il giardino del MUSE è stato facilmente riempito almeno fino alla mezzanotte.

Il cartellone delle attività ha sforato di almeno un’ora il concerto dei “Colla Zio”. Dalle 18.30 alle 3 era aperto il MUSE Café oltre ai punti ristoro a cura di Nunu’s Trento.

IL MUSE E I RISULTATI IN NUMERI

“MUSE in continua evoluzione”: 135 mostre temporanee allestite, 4.660.000 visitatrici e visitatori di cui il 71% provenienti da fuori provincia, 20% presenze scolastiche. 200 attività educative ogni anno con 900.000 partecipanti.

336 diverse collezioni custodite, 5.067.500 singoli reperti che compongono le collezioni, 858 pubblicazioni scientifiche prodotte e 200 soggetti imprenditoriali coinvolti in partnership.

