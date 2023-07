Turismo di ritorno. Paoli (Lega): “opportunità di crescita per il nostro territorio e legame forte con trentini sparsi nel mondo”

Ad affermarlo, è stato Denis Paoli, Consigliere provinciale di Lega Salvini Trentino, commentando la recente approvazione del suo Odg relativo all'ulteriore promozione dell'iniziativa che si allinea al progetto

“Approvato il mio ordine del giorno che punta a promuovere il cosiddetto “turismo di ritorno” per i trentini all’estero. L’obiettivo è favorire la realizzazione di iniziative, eventi e offerte turistiche rivolti ai connazionali che vivono all’estero e che desiderano riscoprire le proprie radici.”

Ad affermarlo, è stato Denis Paoli, Consigliere provinciale di Lega Salvini Trentino, commentando la recente approvazione del suo Odg relativo all’ulteriore promozione dell’iniziativa che si allinea al progetto “Anno delle radici italiane”, previsto per il prossimo anno all’interno del PNRR “Il turismo delle radici – una strategia integrata per la ripresa del settore del turismo nell’Italia post-covid”.

Il Consigliere leghista ha poi proseguito evidenziando come siano diversi i comuni già stati invitati a partecipare all’evento e aggiungendo, inoltre, come tale evento si proponga di attirare tutti coloro che, con ascendenze italiane, vogliano visitare le terre dei propri avi.

“Scopo dell’iniziativa è far in modo che vengano organizzate attività di interesse da parte degli enti per gli italiani all’estero e per coloro che discendono da italiani, identificando anche le strutture idonee all’accoglienza” ha poi proseguito Denis Paoli.

Per il Consigliere, lo scopo di questa lodevole iniziativa, sarebbe infatti quello di promuovere la conoscenza e la valorizzazione della storia, della cultura e delle tradizioni della splendida Autonomia trentina e del territorio. La Conferenza dei Consultori dei trentini all’estero aveva manifestato la necessità di offrire proposte turistiche specifiche per i trentini residenti all’estero, con l’obiettivo di far conoscere loro le proprie radici e allo stesso tempo promuovere il nostro territorio fuori dai confini italiani.

Il Consigliere Paoli ha poi concluso affermando che: “L’impegno assunto dalla Giunta provinciale, grazie al mio ordine del giorno, garantisce l’avvio di questa importante iniziativa che, oltre ad incoraggiare il turismo di ritorno, rappresenterà un’opportunità di crescita per il nostro territorio e un legame forte con i trentini sparsi nel mondo”.