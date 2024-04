Vacanze 2024. Italia destinazione preferita dal turismo internazionale

Quale è la tendenza per il 2024? Il portale Vamonos Vacanze (Vamonos-Vacanze.it) in collaborazione con IRCM Ricerca e Sviluppo ha condotto uno studio sui trend del turismo inbound, analizzando le tendenze degli italiani sui motori di ricerca e conducendo un sondaggio su un campione di 4 mila viaggiatori internazionali di età compresa tra i 18 ed i 65 anni.

Quale è la tendenza per il 2024? Il portale Vamonos Vacanze (Vamonos-Vacanze.it) in collaborazione con IRCM Ricerca e Sviluppo ha condotto uno studio sui trend del turismo inbound, analizzando le tendenze degli italiani sui motori di ricerca e conducendo un sondaggio su un campione di 4 mila viaggiatori internazionali di età compresa tra i 18 ed i 65 anni.

“Nonostante l’aumento dei prezzi legato alla crisi energetica ed ai conflitti internazionali, sono tanti i turisti che sceglieranno o continueranno a scegliere l’Italia per le loro vacanze” sintetizzano i fondatori di Vamonos-Vacanze.it.

Dal sondaggio del tour operator specializzato in viaggi per single emerge infatti che tra i viaggiatori europei, durante il 2024 hanno organizzato o vorrebbero organizzare un viaggio in Italia il 76% dei francesi, il 72% dei tedeschi ed il 61% degli inglesi, che si collocano così sul podio. Seguono poi gli olandesi con il 52%, gli svizzeri con il 47%, gli austriaci con il 42% e gli spagnoli con il 41%.

A livello extra-europeo, prendendo in considerazione chi ha scelto di viaggiare in Europa, si collocano invece al primo posto i cittadini statunitensi (58%), seguiti sul podio da brasiliani (57%) e cinesi (54%). Seguono poi gli indiani con il 48%, i sudcoreani con il 45%, i giapponesi con il 44% e gli argentini con il 36%.

“Con le sue città d’arte, ma anche il mare e la natura incontaminata nonché i suoi paesaggi mozzafiato, l’accoglienza calorosa dei suoi abitanti e la sua eccellenza enogastronomica, l’Italia si conferma la meta più amata per un viaggio di piacere” spiegano gli analisti di Vamonos-Vacanze.it.

Le città preferite dai turisti stranieri? Ammettendo risposte multiple, spiccano città d’arte, trainate da Roma (75%), Firenze (69%) e Venezia (68%), ma anche da Napoli (65%), Pisa (51%) e Milano (50%).

Tra le regioni scelte dagli stranieri per il periodo estivo troviamo invece sul podio Sicilia (60%), Puglia (59%), e Sardegna (57%). Poi seguono Campania (55%) con la sua Costiera Amalfitana e Lombardia (45%) con i suoi grandi laghi come quello di Como e quello di Garda.

Insomma tutte le mete amatissime anche dagli italiani. A livello del turismo interno, secondo il tour operator si conferma infatti la tendenza a rimanere in Italia, scelta che riguarda il 56% dei vacanzieri, orientati prevalentemente su vacanze in Puglia (13% sul totale dei vacanzieri), Sicilia (11%) e Sardegna (10%), rispettivamente al secondo e terzo posto.

In queste tre regioni Vamonos-Vacanze.it. ha anche le sue roccaforti: nella splendida Pugnochiuso per la Puglia, a San Teodoro per la Sardegna e a Cefalù per la Sicilia, dove propone viaggi-esperienza pensati per i gruppi di amici che vogliono partire insieme o per chi è solo e vuole fare nuove conoscenze o trovare anche l’amore.