Benzina. Zavalloni (Fegica Cisl): “Con introduzione cartello del prezzo medio, prezzi sono mediamente aumentati ogni giorno”

Alessandro Zavalloni, segr. Fegica Cisl, è intervenuto ai microfoni della trasmissione “Fino a qui tutto bene”, condotta dal direttore Gianluca Fabi su Radio Cusano Campus per parlare, tra i vari argomenti, del nuovo aumento dei prezzi della benzina.

Zavalloni, esordendo, ha trattato il delicato argomento dell’aumento del prezzo della benzina, specificando: “Nei primi 7 giorni da quando è stato introdotto il cartello del prezzo medio, i prezzi sono mediamente aumentati ogni giorno. Alcune questioni legate all’aumento dei prezzi sono al di fuori della nostra portata come Nazione, su altre questioni il governo invece potrebbe e dovrebbe intervenire”.

E ancora, il segretario Fegica Cisl ha proseguito: “Hanno cercato di individuare la categoria dei benzinai come quella dei furbetti che speculano. Qualcuno avrà pure qualche magagna, ma mi pare che sia una presa in giro scaricare il problema sui benzinai”.

Infine, parlando del prezzo medio, Alessandro Zavalloni, ha concluso: “Il prezzo medio non ha nessuna utilità per il consumatore, ma addirittura rischia di poter essere controproducente perché rischia di diventare un prezzo di riferimento per chi magari fa un prezzo più basso. Il problema è che non si può scaricare la responsabilità sulle persone o su una categoria, evitando di assumere delle decisioni da governo”.