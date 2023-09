ELEZIONI 22 OTTOBRE 2023 – CANDIDATURE

Da lunedì 18 settembre alle ore 12.00 di oggi sono pervenute al Servizio elettorale, anticorruzione e controlli della Provincia autonoma di Trento complessivamente 7 candidature alla carica di presidente e 24 liste.

Nella mattinata di oggi – le operazioni in quest’ultima finestra si sono svolte dalle 8.00 alle 12.00 – è pervenuta presso la sede della Provincia la candidatura a presidente di Elena Dardo, mentre hanno presentato la propria lista Unione dei Democratici Cristiani e dei Democratici di Centro (UDC), Noi con Divina presidente, Alternativa, Giovani per Divina presidente.

Di seguito quadro complessivo delle candidature, a presidente e di lista, in ordine cronologico di deposito.

Candidati presidente

1. Francesco Valduga

2. Filippo Degasperi

3. Maurizio Fugatti

4. Sergio Divina

5. Marco Rizzo

6. Alex Marini

7. Elena Dardo

Liste

1. Onda

2. La me Val – Primiero Vanoi Mis

3. Unione Popolare

4. Noi Trentino per Fugatti presidente

5. Italia Viva

6. Democrazia Sovrana e Popolare

7. Casa Autonomia.Eu

8. Movimento 5 Stelle

9. Lega per Fugatti presidente

10. Campobase

11. Alleanza Verdi e Sinistra

12. La Civica

13. Fratelli d’Italia

14. Fascegn

15. Alternativa Popolare per il Trentino

16. Partito Democratico del Trentino

17. Partito autonomista Trentino Tirolese – PATT

18. Azione

19. Forza Italia

20. Fassa

21. Unione dei Democratici Cristiani e dei Democratici di Centro (UDC)

22. Noi con Divina presidente

23. Alternativa

24. Giovani per Divina presidente

Rispetto alle coalizioni indicate da ciascun candidato presidente, solo una lista non ha completato le procedure di deposito.

Alle elezioni del 2018 erano state 11 le candidature a presidente depositate e 22 le liste ad essi collegate.

Il personale del Servizio elettorale, anticorruzione e controlli della Provincia autonoma di Trento, che ha curato le operazioni di deposito delle candidature, ha segnalato una buona qualità complessiva della documentazione delle liste, l’osservanza dell’alternanza di genere tra i nominativi delle persone candidate, nonché una buona distribuzione delle candidature nelle giornate di accoglienza, elementi che hanno favorito il lavoro del personale impegnato e consentito verifiche attente e puntuali durante le operazioni di deposito.

Prossime scadenze

Entro la giornata di domani, venerdì 22 settembre, l’Ufficio centrale circoscrizionale provvederà all’esame e all’ammissione dei candidati presidente e di ciascuna lista.

Lunedì 25 settembre si terrà il sorteggio per la compilazione dei manifesti e delle schede elettorali: verrà stabilito l’ordine dei candidati presidente e per ogni candidato presidente l’ordine delle liste ad esso collegato.

Entro sabato 7 ottobre, è prevista poi l’affissione all’albo comunale e in altri luoghi pubblici, a cura del sindaco, del manifesto delle candidature (entro lo stesso giorno è prevista anche la notifica agli interessati dell’avvenuta nomina a scrutatore).

Il voto, lo ricordiamo, è previsto per domenica 22 ottobre (alle 6 inizieranno le operazioni preliminari di voto, seguirà la votazione che si chiuderà alle 22), lo scrutinio per il giorno successivo.

(sr)