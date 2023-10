Trento: venerdì 20 previsti forti venti e precipitazioni abbondanti

Nei prossimi giorni è atteso un peggioramento del tempo, specialmente venerdì 20 quando, da mattina a sera, sono previsti forti venti con precipitazioni diffuse e persistenti, a tratti temporalesche, in particolare sui settori occidentali e meridionali. Quel giorno la media attesa varia fra i 60 ed i 90 millimetri, corrispondenti a circa 60 – 90 litri a metro quadro, ma in certe zone il valore potrebbe superare i 120 millimetri. I venti soffieranno molto forti in montagna dove, soprattutto nelle zone esposte, le raffiche potranno superare i 120 chilometri orari, mentre nelle valli i venti saranno generalmente meno intensi anche se, soprattutto nelle valli orientate nord – sud, potranno localmente superare gli 80 chilometri all’ora.

Alla luce delle previsioni, la Protezione civile del Trentino invita ad adottare azioni preventive in previsione del maltempo. In particolare si consiglia di controllare/rinforzare gli ormeggi delle imbarcazioni sui laghi, controllare ed assicurare i ponteggi, pulire tombini e canali di scolo.

Si consiglia di prestare attenzione agli alberi che potrebbero essere indeboliti dal vento e provocare danni alle strutture circostanti. Si raccomanda inoltre di verificare e riparare eventuali punti deboli delle abitazioni, come finestre fragili o tetti danneggiati.

È importante anche tenere d’occhio i livelli di fiumi e torrenti che potrebbero aumentare a causa delle precipitazioni intense. Si consiglia di rimanere informati tramite i canali ufficiali e di seguire le istruzioni fornite dalla Protezione civile e dalle autorità locali.

Per quanto riguarda gli spostamenti, si suggerisce di evitare viaggi non necessari e di prestare attenzione alle condizioni della strada. In caso di forte vento, è fondamentale guidare con prudenza e ridurre la velocità per evitare eventuali incidenti con altri veicoli o con altre persone.

Gli appassionati di attività all’aperto dovrebbero prendere le dovute precauzioni e astenersi dal praticare attività che potrebbero essere pericolose in queste condizioni meteorologiche avverse.