Urzì replica ad Ambrosi: “sue affermazioni smentiscono partito”

Non sono passate inosservate le parole dell’Onorevole Alessia Ambrosi nei confronti del Commissario di FdI e Onorevole Alessandro Urzì con le quali veniva accusato circa l’attuale situazione in Trentino.

Urzì afferma che il commissario ha sempre interpretato la linea ufficiale del partito, concordata con i vertici, e che l’On. Ambrosi si sta collocando al di fuori di questa linea “con un’arroganza che rasenta l’irresponsabilità e che sarà valutata nelle sedi interne al partito”. Inoltre, sottolinea che la signora Ambrosi non ha partecipato attivamente alla campagna elettorale e che è oggetto di provvedimenti disciplinari.

Nella nota di Alessandro Urzì si legge a riguardo: “In relazione alle gravissime dichiarazioni dell’On. Ambrosi si precisa, cosa non nota probabilmente a lei e a chi in queste settimane ha assunto una posizione di aperto contrasto con FdI, che il commissario ha interpretato sempre e solo in questi mesi la linea ufficiale del partito, concordata passo per passo con i vertici del partito stesso.

Di conseguenza, si prende atto che l’On. Ambrosi si stia collocando fuori dalla linea ufficiale del partito con un’arroganza che rasenta l’irresponsabilità e che sarà valutata nelle sedi interne al partito, a livello nazionale e locale (si precisa, inoltre, che per l’intera campagna elettorale la signora Ambrosi non ha mai partecipato, se non in una occasione, agli incontri organizzativi e si è resa latitante in occasione di tutte le visite di Ministri e sottosegretari esclusa una).

La stessa è già destinataria di due provvedimenti al collegio di garanzia (probiviri) per atteggiamenti contrari all’interesse del partito che saranno esaminati presto nelle sedi competenti”.