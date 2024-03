Diabete tipo 1 e Celiachia. Al via per la prima volta in Italia gli screening pediatrici.

Prende il via con un progetto pilota che coinvolgerà 4 Regioni il primo programma in Italia di screening per il diabete di tipo 1 e per la celiachia che mira a identificare, nella popolazione pediatrica sana, le persone a rischio di sviluppare una o entrambe queste malattie, in modo da poter offrire loro un trattamento precoce.

Il progetto, reso possibile dalla legge 15 settembre 2023, n. 130, verrà presentato il prossimo 21 marzo alle ore 10 durante un convegno nell’aula Pocchiari dell’Istituto Superiore della Sanità.

Saranno presenti al convegno il vicepresidente della Camera Giorgio Mulè e i presidenti delle commissioni Affari Sociali di Camera e Senato Ugo Cappellacci e Francesco Zaffini.

Sono stati invitati il ministro della Salute, Orazio Schillaci e il sottosegretario Marcello Gemmato.