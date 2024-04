Servizio Civile: disponibili 75 nuovi progetti per 124 giovani

Al via la seconda delle quattro tornate di scelta che saranno proposte nel corso di quest’anno per il Servizio civile universale provinciale. Possono candidarsi ed essere selezionati per uno dei 75 progetti aperti giovani di età compresa tra 18 e 29 anni non compiuti, per 124 posti a disposizione.

La scadenza è fissata in modo autonomo da ogni progetto ma non si andrà oltre il 3 maggio prossimo, mentre l’avvio per tutti i progetti è previsto per sabato 1 giugno.

Per la vicepresidente della Provincia e Assessore all’istruzione, cultura e sport, politiche per la famiglia, per i giovani e per le pari opportunità partecipare al Servizio civile significa mettersi alla prova in un contesto operativo concreto, acquisire competenze spendibili nel mondo del lavoro, crescere come persone e diventare cittadini responsabili.

La vicepresidente rivolge l’invito a navigare nel sito dedicato per trovare tra le tante proposte quella che più si addice al proprio profilo e alle proprie attitudini: il servizio civile provinciale rappresenta per i giovani una opportunità per introdursi nel mondo del lavoro in contesti e progetti verificati dagli uffici provinciali competenti e pertanto con un profilo di assoluta attenzione anche alle reali e concrete prospettive offerte dalle varie organizzazioni. Parimenti, Scup offre la possibilità ai giovani di scoprire anche nuovi settori di interesse e di esplorare le proprie propensioni e passioni. Per questo la vicepresidente incoraggia i giovani a cogliere questa occasione.

Le sedi di realizzazione si trovano in località sparse su tutto il territorio provinciale. La maggior parte dei progetti SCUP sono a Trento (39) e in Vallagarina (21), ma troviamo proposte anche a Ala, Borgo, Cles, Pergine, nella Piana Rotaliana, in Valle dei laghi e in altre località del territorio provinciale. Ci sono 67 progetti da dodici mesi; 5 progetti da sei mesi, 3 progetti da tre mesi.

Vari i settori di impiego: ambiente, animazione, assistenza, comunicazione e tecnologie, cultura, educazione e formazione, sport e turismo. Per ogni progetto sul sito è riportata una scheda con i dati di contatto, il documento progettuale completo e la scheda di sintesi, che riassume gli elementi essenziali della proposta.

Si consiglia di prendere contatto con le singole organizzazioni proponenti, che mettono a disposizione una persona per fornire tutte le spiegazioni e le informazioni. L’orario dell’impegno è di 30 ore medie alla settimana, per un compenso di 600 euro al mese. È possibile candidarsi ad un solo progetto.

L’Ufficio Servizio civile della Provincia propone alcuni momenti informativi per chi è interessato. Ogni incontro si propone di fornire le informazioni necessarie per scegliere il proprio progetto e per affrontare il colloquio di valutazione attitudinale. Si parlerà di cosa è il servizio civile, come è fatto un progetto, come lo si legge, come si sceglie, quali richieste vengono poste a chi intende candidarsi e molto altro. Tutti gli incontri si svolgono online: per trovare le credenziali di accesso basta andare sul sito SCUP.

Le date e gli orari degli incontri sono i seguenti:

lunedì 15 aprile, ore 14.00

giovedì 18 aprile, ore 21.00

martedì 23 aprile, ore 11.00

Per chiarimenti relativi al Servizio civile, ai requisiti minimi necessari per partecipare e per supporto all’iscrizione e candidatura è possibile rivolgersi all’Ufficio Servizio civile della Provincia in via Grazioli, 1 a Trento; mail: uff.serviziocivile@provincia.tn.it; tel. 0461 493 100.

Info generali sul servizio civile: www.serviziocivile.provincia.tn.it

Per sapere come iscriversi a SCUP: https://serviziocivile.provincia.tn.it/Adesione#iscriviti

Per vedere i progetti pubblicati: https://serviziocivile.provincia.tn.it/Progetti/(filter)/Progetti%20SCUP_PAT

È utile seguire anche la pagina Facebook “WeSCUP il servizio civile trentino” e il profilo Instagram #SCUPTrento.

(Fonte: Provincia Autonoma di Trento)