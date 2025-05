Cordoglio della redazione del Secolo Trentino per la scomparsa di Roberto Conci

La redazione del Secolo Trentino esprime il proprio profondo cordoglio per la prematura scomparsa di Roberto Conci, venuto a mancare a seguito di un incidente in bici e a pochi giorni dalla perdita dell’amata madre. Un lutto che colpisce nel profondo non solo la sua famiglia, ma anche il mondo dell’informazione locale, al quale Roberto ha dedicato con passione, tenacia e spirito d’iniziativa una parte fondamentale della sua vita.

Roberto Conci è stato l’anima proattiva de La Voce del Trentino, testata che ha saputo fondare e far crescere con determinazione, trasformandola in un punto di riferimento nel panorama giornalistico trentino. Con una visione editoriale originale e talvolta controcorrente, ha saputo coniugare il coraggio dell’opinione con la responsabilità dell’informazione. Il suo approccio non è mai stato passivo o conformista: Roberto cercava sempre di andare oltre, di offrire spunti, riflessioni, aperture. Credeva profondamente nel valore della parola scritta come strumento di libertà, di stimolo e di crescita civile.

Chi ha avuto modo di conoscerlo sa quanto fosse determinato, energico, diretto, ma anche profondamente umano, capace di affrontare le difficoltà personali e professionali con grande dignità. Il suo percorso, il suo stile, la sua voce – così personale e riconoscibile – mancheranno a chiunque abbia avuto a che fare con lui, anche solo leggendo uno dei suoi editoriali o scambiando con lui una battuta sul futuro del giornalismo.

In questo momento di grande dolore, la redazione del Secolo Trentino si stringe con affetto attorno alla sua famiglia e a tutti i colleghi della Voce del Trentino, consapevoli che la sua eredità professionale e umana continuerà a vivere nelle parole e nelle idee che ha seminato con instancabile impegno.

Ciao Roberto, grazie per ciò che hai dato. Ti sia lieve la terra.