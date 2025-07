Trento. Sport nel verde: gli appuntamenti della settimana

Anche questa settimana i parchi cittadini si trasformano in spazi di socialità, movimento e divertimento grazie a un ricco programma di attività gratuite rivolte a tutte le fasce d’età.

Lunedì 14 luglio, dalle 10 alle 12, il giardino di Canova ospiterà “Isole di gioco”, un’attività ludico-ricreativa dedicata ai più piccoli organizzata dall’associazione Carpe Diem. In piccoli gruppi, i bambini dai 6 ai 10 anni, potranno cimentarsi in giochi pensati per stimolare creatività e collaborazione.

In serata, doppio appuntamento all’insegna del movimento e del benessere. Al parco delle Albere, dalle 19.30 alle 20.30, sarà possibile partecipare a una sessione di Kung fu – qwan ki do, a cura dell’associazione Rèn, aperta a partecipanti di tutte le età. Alla stessa ora, nel giardino Ravina Itea, l’associazione Pro loco di Ravina propone un’energica lezione di Zumba fitness, perfetta per chi desidera allenarsi a ritmo di musica. Entrambe le attività sono libere e gratuite.

Martedì 15 luglio, dalle 9 alle 10 al parco Solženicyn (ex Santa Chiara), si terrà un incontro di Tai chi – meditazione in movimento a cura della cooperativa sociale Kaleidoscopio. L’attività, pensata per le persone con più di 65 anni, invita a riscoprire l’equilibrio e la fluidità del corpo attraverso gesti lenti e consapevoli. Si consiglia abbigliamento comodo e scarpe da ginnastica.

Sempre martedì, dalle 19.30 alle 21, torna la pallacanestro giovanile femminile nel giardino Ravina Itea a cura dell’associazione G.S. Belvedere. Le ragazze saranno protagoniste di una nuova serata all’insegna dello sport e del gioco di squadra.

Mercoledì 16 luglio è in programma un’attività dedicata ancora una volta al benessere delle persone con più di 65 anni. Dalle 17.30 alle 18.30, al giardino Massimiliano I d’Asburgo, si svolgerà un nuovo appuntamento con il percorso salute – ginnastica morbida, organizzata dell’associazione Rèn. Un’occasione preziosa per prendersi cura di sé in un contesto sereno e rigenerante.

Tutte le attività sono gratuite e si svolgono all’aperto, con l’obiettivo di promuovere uno stile di vita attivo e il piacere di vivere gli spazi verdi cittadini.

Il programma potrebbe subire variazioni, si invita pertanto a consultare regolarmente il sito di Sport nel verde o telefonare all’ufficio sport ai numeri 0461 884012 – 884106.

In caso di maltempo, gli eventi saranno annullati.

(Fonte: Comune di Trento)