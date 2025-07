Giovani, influencer e sesso: la sfida del Papa agostiniano

Il Giubileo 2025 non è solo una festa spirituale: è il banco di prova di una Chiesa che cerca salvezza dentro la crisi, parlando con voce bassa ma profondissima.

Nella Roma rovente di fine luglio, tra cortei di giovani e spiritualità da TikTok, la Chiesa cattolica gioca la sua partita più delicata: quella del futuro.

Il Giubileo dei Giovani 2025 è cominciato, e per Papa Leone XIV — da poco salito al soglio pontificio — non si tratta solo di un evento liturgico. È un segnale strategico, una sfida culturale, il primo atto dichiarato di un pontificato che vuole parlare al cuore, senza cedere al rumore.

E lo fa con un linguaggio che punta a un moralismo non anacronistico, ma lucido. Un richiamo a porre un freno a una società sempre più senza freni, che evita le domande fondamentali che dovrebbe porsi.

In uno degli incontri che hanno preceduto l’apertura ufficiale del Giubileo, Leone XIV ha pronunciato una frase che ha fatto il giro del mondo:

“Il sesso come intrattenimento è cultura della morte.”

Parole dure, ma pronunciate senza furia inquisitoria — anzi, con tono quasi paterno.

Il Papa non ha parlato di contraccettivi, né invocato crociate morali. Sarebbe stato un atto pericoloso per la Chiesa di oggi. Ha semplicemente osservato come la sessualità, da linguaggio dell’amore, sia diventata intrattenimento, performance, merce di scambio. Una dinamica che non genera vita — né biologicamente, ma soprattutto spiritualmente.

È una sfumatura sottile, ma cruciale. Tanto più se si considera il linguaggio che la Chiesa sceglie per rivolgersi alle persone da sempre.

Leone XIV proviene del resto dall’Ordine agostiniano. E questo non è un dettaglio ornamentale, ma la chiave per interpretarne lo stile. Perché Agostino non è stato un moralista. È stato un inquieto. Un uomo lacerato tra desiderio e divino, tra corpo e grazia.

Ha peccato, ha amato, ha filosofato. E poi si è convertito — senza mai diventare un giudice.

Il suo pensiero non è rigido, né permissivo. È fatto di contraddizioni abitate, errori attraversati, domande non eluse. È la fede di chi non ha certezze facili, ma non smette di cercare. E così, oggi, nel cuore della crisi del cattolicesimo occidentale, un Papa agostiniano è forse proprio ciò che non ci aspettavamo, ma che abbiamo bisogno di ascoltare.

Agostino del resto non divide il mondo tra giusti e dannati, ma tra chi ha smesso di cercare e chi ancora prova a farlo.

Durante il Giubileo, Leone XIV ha incontrato oltre 1.400 influencer cattolici, esortandoli a “rendere virale la verità”, ma senza confondere la fede con un contenuto da monetizzare.

Per lui, evangelizzare non è diventare virali, ma offrire parole che restino, anche quando il feed scorre via.

Qui si gioca una delle partite più complesse del suo pontificato: essere pop senza diventare banale, conservatore senza essere respingente, ma anzi attrattivo. Far sì che quegli influencer parlino ai giovani con un linguaggio nuovo, diverso da quello che fino a qualche anno fa veniva proposto dalla Chiesa anche semmai affrontando temi non per forza di tendenza a un primo impatto.

Non possiamo infatti negare che molti di loro si pongano in modo rigidamente ortodosso, cercando di far apprezzare aspetti legati alla tradizione. Ciò comunque porta a ottenere successi in rete.

Questo Giubileo dei Giovani, in fondo, è molto più di un evento ecclesiale: è la mappa del nuovo tentativo della Chiesa di restare viva nel mondo secolare.

Leone XIV non punta a urlare. Cerca invece di costruire un nuovo filone narrativo, dove il moderno incontra l’antico, dove l’ortodossia si confronta con una società che ritiene certi comportamenti dei “diritti”.

Non condanna. Ma nemmeno tace. Propone, osserva, interpella.

Perché, in fondo, questa società ha ancora bisogno di fede.