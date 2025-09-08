Ukro 2025 a Trento: il festival della cultura ucraina tra musica e solidarietà

Trento si prepara ad accogliere per la prima volta Ukro, il festival della cultura ucraina che domenica 28 settembre 2025 porterà alla Trentino Music Arena di San Vincenzo una giornata interamente dedicata a musica, teatro, danze popolari, artigianato e gastronomia tipica. L’evento, patrocinato dal Comune di Trento e ospitato negli spazi dell’Oktoberfest organizzato da Edg Spettacoli, nasce come un incontro simbolico tra tradizioni mitteleuropee e ucraine e sarà preceduto da un brindisi alla pace con il saluto delle autorità previsto venerdì 12 settembre durante l’inaugurazione dell’Oktoberfest.

Ukro non è un semplice festival, ma un movimento culturale itinerante nato a Milano nel 2015, quando l’assenza dell’Ucraina all’Expo spinse alcune realtà associative a creare un evento capace di raccontare identità, resilienza e inclusione. Negli anni successivi ha toccato città come Bergamo, Padova, Venezia e Bologna, fino ad arrivare oggi a Trento grazie all’impegno dell’associazione Rasom, che si è aggiudicata il concorso artistico della scorsa edizione.

Il cuore dell’appuntamento sarà il concorso artistico nazionale che vedrà sfidarsi dodici associazioni provenienti da dieci città italiane. Le esibizioni, che spazieranno dal canto al teatro, saranno valutate da una giuria di professionisti della diaspora ucraina, figure capaci di interpretare con sensibilità le trasformazioni culturali legate ai percorsi migratori. Accanto alle performance troveranno spazio i mercatini di artigianato, gli stand enogastronomici dedicati ai piatti tradizionali ucraini, una lotteria di beneficenza e un momento di preghiera condiviso, in un intreccio di espressioni che unisce fede, arte e comunità.

Con oltre duemila partecipanti attesi, Ukro 2025 rappresenta molto più di un’occasione di svago. È un momento di incontro che rafforza il dialogo interculturale, celebra la trasmissione delle tradizioni alle nuove generazioni e promuove valori come la solidarietà e la responsabilità civile. L’arrivo a Trento di questo festival segna un riconoscimento importante per la comunità ucraina del territorio e al tempo stesso arricchisce la vita culturale della città, trasformandola per un giorno in un crocevia di identità e di storie capaci di parlare a un pubblico sempre più ampio.