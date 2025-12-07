Abusivismo finanziario: oltre 1.500 i siti oscurati da Consob

Sono oltre 1.500 i siti web oscurati dalla Consob, nella sua attività di contrasto all’abusivismo finanziario. A partire dal luglio 2019, da quando l’Autorità è stata dotata del potere di ordinare l’oscuramento dei siti degli intermediari finanziari abusivi, è stata infatti disposta la chiusura di 1507 siti internet a quali si aggiungono 763 pagine web, per un totale di 2.270 domini singoli bloccati.

Nell’ultima settimana, la Consob ha ordinato l’oscuramento di 11 nuovi siti web: di questi, dieci offrivano abusivamente servizi per le cripto-attività e uno prestava servizi di intermediazione finanziaria illegale.

A partire da gennaio 2025, sono stati chiusi 307 siti, 196 dei quali per la prestazione non autorizzata di servizi e attività di investimento su strumenti finanziari o abusiva offerta al pubblico di prodotti finanziari, mentre ulteriori 111 siti sono stati oscurati per attività abusive relative alle cripto-attività.

Nel dettaglio, l’Autorità si avvale dei poteri derivanti dal “Decreto Crescita” (convertito dalla L. n. 58 del 28 giugno 2019), che le consentono di oscurare i siti internet degli intermediari finanziari abusivi, e dei poteri introdotti dalla disciplina MiCAR (Regolamento Ue 2023/1114 e d.lgs. n. 129 del 5 settembre 2024), relativamente all’oscuramento dei siti che prestano servizi per le cripto-attività nei confronti dei risparmiatori italiani senza autorizzazione.

Sono in corso le attività di oscuramento dei siti da parte dei fornitori di connettività a internet che operano sul territorio italiano: per motivi tecnici l’oscuramento effettivo potrà richiedere alcuni giorni.

I provvedimenti adottati dalla Consob sono consultabili direttamente sul sito dell’Autorità.

La Consob richiama l’attenzione dei risparmiatori sull’importanza di usare la massima diligenza al fine di effettuare in piena consapevolezza le scelte di investimento, adottando comportamenti di comune buon senso, imprescindibili per salvaguardare il proprio risparmio.

In particolare, è fondamentale la verifica preventiva, per i siti che offrono servizi finanziari e su cripto-attività, che l’operatore tramite cui si investe sia autorizzato e, per le offerte di prodotti finanziari e di cripto-attività, che sia stato pubblicato il prospetto informativo o il white paper.

Sul sito dell’Autorità è presente in homepage la sezione “Occhio alle truffe!”, dove sono disponibili informazioni utili a mettere in guardia l’investitore contro le iniziative finanziarie abusive.

Fonte e per maggiori informazioni: Consob)