Esplosione di immondizie, degrado e odore di urine, Trento e le notti “no”

I cittadini residenti in centro hanno iniziato a sentire di nuovo il peso del degrado. Con l’apertura le vie del centro sono piene di immondizie e di sporcizia che vengono lasciate la notte, quando le persone escono per divertirsi. Ieri è stata drammatica.

“Alla luce di quando accaduto nuovamente la scorsa notte in via S.Maria Maddalena, vicolo S.Pietro e nelle aree limitrofe, esprimiamo la nostra vicinanza a tutti gli operatori di Dolomiti Ambiente che hanno provveduto e provvederanno alla pulizia delle suddette zone cittadine. Ogni lavoro merita rispetto e considerazione! È compito di chi amministra la città fare in modo che chi si occupa del decoro del territorio possa farlo in maniera dignitosa, senza trovarsi quotidianamente ad affrontare delle situazioni oltre il limite della decenza.” Sono le parole pervenute a mezzo stampa da parte del Gruppo Consiliare Comunale di Fratelli d’Italia – A.N. nei Cons. Giuseppe Urbani Cons. Daniele Demattè Cons. Cristian Zanetti.