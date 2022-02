La fibra ottica ultraveloce è arrivata in altri 8 comuni del Trentino

Da dicembre 2021 a fine gennaio 2022, otto Comuni trentini sono raggiunti della connettività in fibra ottica FTTH (Fiber To The Home): Vallelaghi, Cembra Lisignago, Fornace, Cavizzana, Novaledo, Telve di Sopra, Telve e Ronzone. Secondo Open Fiber, società che si è aggiudicata i bandi pubblici di Infratel e che si sta occupando della realizzazione di reti ultraveloci su tutto il territorio provinciale, ad oggi sono complessivamente oltre 93 mila gli utenti di 94 comuni che dispongono di infrastrutture ultrabroadband e che possono quindi rivolgersi agli operatori partner di Open Fiber per attivare il servizio. Una percentuale minoritaria di collegamenti, soprattutto per le abitazioni sparse in zone più decentrate, difficilmente raggiungibili con il cavo in fibra ottica, viene realizzata mediante la tecnologia radio FWA (Fixed Wireless Access).