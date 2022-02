Lavoratori Sait: gli assessori Tonina e Spinelli hanno incontrato i sindacati

Al centro dell’incontro di oggi, a partire dal caso specifico del magazzino Sait, che interessa un’ottantina di dipendenti, l’istituto stesso dell’esternalizzazione tramite appalto. Sia per la perdita di tutele e livelli salariali a carico dei lavoratori interessati e delle loro famiglie, sia le possibili conseguenze future che ne possono derivare per i lavoratori (l’appalto ha durata quinquennale). L’esternalizzazione in questione, hanno aggiunto i sindacati, non sarebbe dettata da ragioni economiche ma prettamente organizzative.Gli assessori Tonina e Spinelli, preso atto delle preoccupazioni del sindacato, incontreranno la prossima settimana la Federazione trentina della cooperazione e il Consorzio Sait con l’obiettivo di favorire una soluzione all’insegna della qualità del lavoro e del buon “fare impresa”.