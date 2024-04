UE. Nuovi finanziamenti per ridurre disoccupazione di lungo periodo e aiutare le persone a trovare lavoro

Oggi la Commissione Europea ha pubblicato un invito a presentare proposte, del valore di 23 milioni di euro, per aiutare gli Stati membri dell'UE a sviluppare nuovi strumenti per contrastare la disoccupazione di lungo periodo e a sostenere il reinserimento delle persone nel mercato del lavoro.

L’intenzione era stata annunciata nel recente piano d’azione per affrontare le carenze di manodopera e di competenze nell’UE.

Con questo invito a presentare proposte, finanziato nell’ambito dell’iniziativa “Innovazione sociale+” del Fondo sociale europeo Plus (FSE+), la Commissione vuole dare seguito a precedenti iniziative promettenti e rafforzare il ruolo delle organizzazioni dell’economia sociale. Si tratta di organizzazioni che danno la priorità a finalità sociali e ambientali e reinvestono la maggior parte dei loro guadagni nelle loro iniziative. Esse hanno inoltre dimostrato la capacità di sostenere le persone in condizioni di isolamento e povertà a causa della disoccupazione di lungo periodo.

Le organizzazioni hanno tempo fino al 30 settembre 2024 per presentare le loro proposte, seguendo le istruzioni riportate sul sito web dell’invito. Un comunicato stampa è disponibile online.

Nicolas Schmit, Commissario per il Lavoro e i diritti sociali, ha dichiarato: “La disoccupazione di lungo periodo ha conseguenze gravissime per la società e l’economia, ma soprattutto per le persone colpite. È uno spreco di talenti e di produttività che l’Europa non può permettersi. In tutta Europa, gli enti locali e le organizzazioni dell’economia sociale hanno dimostrato che è possibile dare una nuova occasione a chi è rimasto senza lavoro per molto tempo. L’UE continuerà a contrastare la disoccupazione di lungo periodo e a sostenere misure che favoriscono un’occupazione di qualità.”

Questo pomeriggio la Commissione europea parteciperà a un evento organizzato dal Comitato delle regioni per esaminare in che modo le istituzioni dell’UE possano collaborare per aiutare gli Stati membri ad affrontare il problema della disoccupazione di lungo periodo.

All’evento saranno presenti il Presidente del Comitato europeo delle regioni Vasco Alves Cordeiro e il Commissario per il Lavoro e i diritti sociali Nicolas Schmit, oltre a deputati al Parlamento europeo, membri del Comitato delle regioni e altri oratori di spicco.

L’evento sarà trasmesso in streaming online con il servizio di interpretazione disponibile in inglese, francese e spagnolo.

(Fonte: Commissione UE)