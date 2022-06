A tutto Müller lungo la Strada del Vino e dei Sapori del Trentino

Degustazioni a palazzo, esperienze di gusto, speciali aperitivi, visite in vigneto, in cantina e in museo, menù a tema, proposte vacanza e molto altro. Il protagonista? Ovviamente il Müller Thurgau!

Ad anticipare e accompagnare la manifestazione enologica provinciale “Müller Thurgau: Vino di Montagna“, in programma in Valle di Cembra nel weekend a cavallo tra il mese di giugno e quello di luglio, anche quest’anno la Strada del Vino e dei Sapori del Trentino organizza A tutto Müller su tutto il territorio provinciale, dalla Val di Cembra al Lago di Garda, dalla Valle dei Laghi alla Vallagarina, dalla Piana Rotaliana alla Valsugana, passando per la città di Trento.

24 iniziative, tra degustazioni a palazzo, speciali aperitivi, visite in vigneto, in cantina e in museo, esperienze di gusto, menù a tema, proposte vacanza e molto altro, per oltre una cinquantina di soci coinvolti, in programma da giovedì 23 giugno a domenica 3 luglio.

Il via con la Proposta Roccabruna Speciale Müller: nei weekend dal 23 al 25 giugno e 30 giugno al 2 luglio, dalle 17.00 alle 22.00, Palazzo Roccabruna – Enoteca Provinciale del Trentino renderà il Müller, declinato in vino e in grappa, protagonista principale delle proprie degustazioni. Inoltre, il 2 luglio, ore 17.00, a Cembra, si svolgerà Il Müller a Nord e a Sud delle Alpi, un momento di approfondimento a cura di ONAV – sezione Trento, con degustazione di 10 etichette partecipanti alla rassegna “Müller Thurgau: Vino di Montagna” e provenienti da dentro e fuori i confini provinciali: dal Friuli-Venezia Giulia al Veneto, dall’Alto Adige alla Valle d’Aostra, fino alla Sicilia, ma anche dalla Repubblica Ceca e dalla Germania.

In tema di Esperienze di gusto, proposte da vivere in giornata, dal 25 al 26 e dal 2 al 3 luglio, vi sarà la possibilità di partecipare a Weekend in cantina speciale Müller, dove una selezione di cantine e aziende agricole apriranno le loro porte per visite e degustazioni guidate dedicate. In particolare, nella giornata di sabato l’appuntamento è da Azienda Agricola Distilleria Casimiro (Vallelaghi), Azienda Agricola Zeni Roberto (San Michele all’Adige), Cantina Agraria Riva del Garda (Riva del Garda), Cantina La Vis (Lavis), Cantina d’Isera (Isera), Cantina Mori Colli Zugna (Mori), Cantina Rotaliana di Mezzolombardo (Mezzolombardo), Cantina Sociale di Trento (Trento), Cantine Mezzacorona (San Michele a/A) Fondazione E. Mach (San Michele all’Adige), Moser Trento (Gardolo di Mezzo), Villa Corniole (Giovo), Vivallis (Nogaredo); mentre Azienda Agricola Donati Marco (Mezzocorona), Borgo dei Posseri (Ala), Cantina Toblino (Madruzzo), Cembra cantina di montagna (Cembra Lisignago), Cantina Endrizzi (San Michele all’Adige) , Maso Belvedere (Giovo) saranno aperte anche in quella di domenica.

Giovedì 23 e 30 giugno l’appuntamento è con Agricoltura tra passato e presente: un tuffo nella storia presso il Museo degli Usi e Costumi della Gente Trentina con degustazione finale, presso una cantina del territorio, di Müller Thurgau vinificato con tecniche contemporanee.

Venerdì 24 e 1 luglio si potrà partecipare a Taste&Bike “Il Müller Thurgau e la Valle di Cembra”, mentre sabato 25 giugno e 2 luglio a Taste&Walk tra porfido e vigneti, percorsi a tappe – rispettivamente in bici o a piedi – alla scoperta del lato enogastronomico del territorio da vivere in totale autonomia grazie alle indicazioni fornite dalla Strada del Vino e dei Sapori del Trentino. Nel primo caso si parte da Lavis e, dopo un goloso pit-stop presso un bar/pasticceria, si pedala alla volta della Valle di Cembra, passando dalla Strada del Vino (SP 131), dove ci si potrà soffermare per una visita guidata in cantina con degustazione. Previsto il pranzo, presso un ristorante, al termine del quale si procederà verso Verla di Giovo dove accedere ad una nuova visita in cantina con tasting, per poi rientrare. Nel secondo caso, la giornata prende il via alle 9.30 a Cembra per scoprirne il centro e visitare un produttore di vino, partecipando ad una degustazione. Seguirà la possibilità di ritirare una proposta food presso una gastronomia locale e godersi il pranzo in formula pic-nic tra i vigneti di un agriturismo immerso nel verde. Al termine, visita in acetaia e rientro a Cembra.

In tema di iniziative dei soci, dal 23 al 25 giugno e dal 27 giugno al 2 luglio, la Cantina Sociale di Trento presenta Rendez-Vouz Müller Thurgau, degustazione guidata con possibilità di visita in cantina, mentre nelle giornate di venerdì 24 giugno e 1 luglio, Cantina Resom di Trento propone una degustazione guidata di diverse annate di questo vino abbinata ad un tagliere di prodotti gastronomici trentini per Tra Müller e vigneti.

Nelle giornate di giovedì 23 e venerdì 24 giugno, la Cantina La Vis aspetta gli appassionati per Degustazioni sotto il porticato, degustazione guidata di tre etichette di Müller Thurgau in abbinamento ad una selezione di prodotti gastronomici del territorio. Rimanendo in Piana Rotaliana, dal 23 al 25 giugno e dal 27 giugno al 2 luglio, Gaierhof propone Il Müller incontra il territorio, con una degustazione guidata di Müller Thurgau e altri vini aziendali, mentre Cantine Mezzacorona, solo nelle giornate di venerdì 24 giugno e di venerdì 1 e sabato 2 luglio, Minerale e audace, degustazione guidata con etichette di Müller abbinate a una selezione di formaggi trentini.

E ancora, durante tutta la rassegna la Gelateria Serafini propone ai suoi ospiti un fresco drink gelato creato con il Müller Thurgau di Villa Corniole per Gelato e Müller, mentre presso la cantina Villa Corniole di Giovo, dal 30 giugno al 2 luglio, ci sarà Müller in verticale, con degustazione di tre diverse annate.

Dal 23 al 25 giugno e dal 27 giugno al 2 luglio, Vivallis di Nogaredo organizza invece Müller Time, degustazione comparata dei due Müller aziendali in abbinamento ad una proposta food, mentre Borgo dei Posseri di Ala, dal 23 giugno al 3 luglio, propone Enotour in vigna, con visita nel vigneto e degustazione di più annate di Müller Thurgau insieme ad un cestino di prodotti gastronomici.

Spostandosi sul Garda, a Riva del Garda, dal 23 giugno al 3 luglio il Ristorante Villetta Annessa propone Aperitivo Müller, con il Müller Thurgau Pojer e Sandri, mentre Agraria Riva del Garda mercoledì 29 giugno, ore 20.00, Serata degustazione a tema, con una degustazione guidata con i propri vini e quelli di Azienda Agricola Pojer e Sandri, Cantina Toblino, Borgo dei Posseri, Cavit, Cembra cantina di montagna, Fondazione E.Mach, Villa Corniole.

Tra le proposte gastronomiche e aperitivi speciali, dal 23 giugno al 3 luglio Dolcemente Marzari di Trento propone Dolcemente Müller, ovvero sfiziosi aperitivi o dolci golosità in abbinamento al Müller Thurgau dell’Azienda Agricola Pojer e Sandri.

Sempre dal 23 giugno al 3 luglio, la Locanda delle Tre Chiavi di Isera presenta Tre chiavi di lettura di Müller, con i propri piatti in abbinata ai vini di Borgo dei Posseri, Società Agricola Pelz e Vivallis; l’Osteria Cà dei Giosi di Covelo di Vallelaghi Müller in osteria, con i vini di Azienda Agricola Casimiro; lo Scrigno del Duomo Abbinando un Müller in quota, con i vini di Cavit.

E infine, tre proposte vacanza valide per tutto il periodo: Scoprendo il Müller, che comprende due notti a Maso Besleri di Cembra Lisignago, comprensive di visita guidata e degustazione presso l’Azienda Agricola Pojer e Sandri, passeggiata libera nei vigneti e tour dell’acetaia; Weekend tra Müller Thurgau e Sapori Locali, con pacchetto da due notti al B&B Alla Loggia dell’Imperatore di Levico Terme alla scoperta di A tutto Müller e del Müller Thurgau di Moser Trento; Viaggi di gusto speciale Müller Thurgau, proposte vacanza “cucite su misura” dell’ospite.

La rassegna A tutto Müller, fa parte del calendario di manifestazioni enologiche provinciali denominato #trentinowinefest ed è organizzata dalla Strada del Vino e dei Sapori del Trentino.