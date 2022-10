Il centro destra è una compagine dove Berlusconi rimane legato ai suoi interessi ,.Deve difendere le sue aziende e per difenderle deve rimanere in parlamento ,ma c’è la spada di Damocle della legge Severino e in più’ la Meloni che lo vuole sottomesso è direttamente proporzionale alla sua condizione attuale “in declino”. Questo, attualmente, è il centro destra che dubito possa governare più di un anno e mezzo.

Felice Antonio Vecchione

Movimento “Italia Insieme”