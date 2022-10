Valentina Divitini: Leggere i tarocchi: una guida e molte idee per esperti e principianti

«I Tarocchi sono stati la mia avventura: un semplice mucchietto di rettangoli di carta decorati che su di me aveva un effetto quasi magnetico, un mistero che allo stesso tempo mi attraeva e mi respingeva, in una tensione irresistibile. E così mi sono messa in cammino, lasciando il sentiero tracciato per seguire il richiamo ce veniva dal fitto del bosco». «Se potessimo mettere attorno a un tavolo tutti i tarologi, i cartomanti e gli studiosi del mondo probabilmente non riusciremmo a trovarne neppure due perfettamente d’accordo sulla risposta a questa semplice domanda: che cosa sono i Tarocchi?»

IL LIBRO

I Tarocchi sono fra noi. Il cinema, l’arte, la moda e la letteratura attingono a piene mani dal loro immaginario, ricco di fascino e seduzione. Ma anche nella nostra esperienza quotidiana ci capita di imbatterci nei loro simboli e significati, in un incontro che desta curiosità e stupore. Erede di una tradizione antica, l’universo dei Tarocchi è complesso e stratificato, e il loro studio racchiude molteplici percorsi. Come orientarsi in questa selva di possibilità? Attraverso la guida saggia e gentile di Valentina Divitini, in arte Malapuella. Grazie alla sua esperienza, Valentina ci condurrà passo dopo passo alla scoperta del mazzo, ci insegnerà come sceglierlo, purificarlo e attivarlo, ci mostrerà quali sono gli strumenti e le tappe essenziali per introdurre la pratica nel nostro quotidiano. Attraverso esercizi mirati e consigli puntuali, impareremo come leggere e interpretare i Tarocchi, traendo il meglio dalla loro antica saggezza. Non aspettiamoci nessuna rivelazione esoterica o magica predizione del futuro lungo il cammino. Nel corso del viaggio ci attende l’incontro con qualcosa di più profondo: la nostra parte più intuitiva e selvatica, troppo spesso imprigionata dai legacci imposti dalla razionalità e dalla logica. Perché in ogni carta c’è una voce che parla alla nostra interiorità.

L’AUTRICE

VALENTINA DIVITINI, in arte MALAPUELLA, da anni legge, racconta e insegna i Tarocchi. Si definisce «una strega di città, con i piedi sull’asfalto e la testa tra le stelle». Questo è il suo primo libro.