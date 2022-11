Scuola, di Maggio (FDI): indottrinamento gender, una minaccia

“Fratelli d’Italia considera l’indottrinamento gender nelle scuole italiane una minaccia al diritto di priorità educativa della famiglia e sosterrà ogni iniziativa che ne vieti la diffusione. Sarà nostro compito difendere i valori fondanti della nostra civiltà, bloccando derive pericolose come la carriera alias, che genera confusione nei bambini, costringendoli a scegliere il genere e mettendo in pericolo la loro educazione e crescita psico-fisica. Dai banchi della maggioranza lavoreremo per tutelare il modello di famiglia naturale, contrastando l’abominevole pratica dell’utero in affitto. Oggi la domanda non deve essere perché in Italia una donna non possa avere un figlio senza un uomo – questa è la natura – l’interrogativo è perché nel 2022 una donna in Italia si debba trovare ancora costretta a scegliere tra carriera e famiglia”.

E’ quanto ha dichiarato il deputato di Fratelli d’Italia Grazia di Maggio, componente della commissione Cultura, nel suo intervento al convegno in occasione del decennale di Pro Vita & Famiglia Onlus.