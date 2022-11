Manovra, Cannata (FdI): Orgogliosi del lavoro già messo in atto dal Governo Meloni

“Tutela delle fasce deboli e dei redditi bassi, agevolazioni per le assunzioni con riduzione del cuneo fiscale a vantaggio dei lavoratori e delle aziende, sostegno a famiglie e imprese contro il caro energia e modifica del reddito di cittadinanza, tutelando i soggetti impossibilitati al lavoro, riforma delle pensioni e aiuti alle famiglie numerose e alla natalità e riduzione Iva dei prodotti come pane e latte, riduzione della tassazione per i dipendenti ed estensione della Flat tax per gli autonomi. Fratelli d’Italia in coerenza con il programma elettorale mantiene gli impegni assunti con gli italiani.

Con la prossima legge di bilancio arriveranno scelte coraggiose per un’Italia che vuole ritornare a crescere. Orgogliosi del lavoro già messo in atto dal governo Meloni. Continuiamo con coerenza dritti per la strada voluta dagli italiani, lasciamo alle opposizioni le polemiche”.

Lo dichiara il vicepresidente della commissione Bilancio della Camera dei Deputati di Fratelli D’Italia Luca Cannata.

FOTO: Twitter “La voce del Patriota”