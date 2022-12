Un Babbo Natale speciale per i piccoli pazienti del reparto di Protonterapia di Trento

Un Babbo Natale speciale per i bambini in cura presso il Reparto di Protonterapia dell’ospedale “Santa Chiara” è arrivato nei giorni scorsi per consegnare ai piccoli alcuni doni da parte dei Carabinieri del Comando Provinciale di Trento.



Il gesto è stato reso possibile a seguito di una raccolta fondi organizzata, infatti, proprio tra i Carabinieri del Capoluogo Trentino, i quali hanno voluto in questo modo far sentire la propria vicinanza ai bambini ed alle relative famiglie che stanno attraversando un momento non facile, ma anche grazie alla generosità del negozio “Toys Center” di Trento presso il quale sono stati acquistati i giocattoli donati ai piccoli pazienti dell’ospedale.

Si è trattato di un momento di serenità per i bambini e di grande soddisfazione per il personale dell’Arma che, con questo gesto, ha cercato di regalare un sorriso ai piccoli eroi all’approssimarsi del Natale.