Il Post-It di Marco Vannucci: Venite avanti, cretini! (La mafia è siciliana, ma l’imbecillità è social)

Non sono ancora passate 24 ore dall’arresto del super latitante Messina Denaro ed è già è un imperversare di trame, di allusioni, di complotti e di cospirazioni che neppure la fervida fantasia di un Dan Brown riuscirebbe a realizzare.

Tra i webeti dei social (e quanti, e quanti, eh!) addirittura esiste un tizio capace di pubblicare una mappa, con tanto di disegnino e calcolo, per evidenziare la distanza tra la caserma dei carabinieri e la clinica dove è stato arrestato il mafioso, seguito dall’immancabile post idiota: com’è possibile, con una distanza così breve (meno di 10 km n.d.r.) che l’abbiano arrestato dopo 30 anni? Come dire che Messina Denaro si porti il cancro addosso da 30 anni, idiozia pura. E lì giù una serie di commenti allucinanti: non serve più alla mafia, oramai è vecchio, s’è fatto prendere poiché sa benissimo tra un mese uscirà di galera…

Tra tutte queste cretinate, l’oscar dello stupido appartiene di diritto a colui capace d’inventarsi: l’hanno arrestato per non farci parlare dell’aumento della benzina. Il dramma è questi idioti hanno il diritto di voto e alcuni di essi, ahinoi, sono stati pure eletti in Parlamento, oppure in una Regione, in un’amministrazione comunale. Ovvero hanno potere decisionale sulla nostra vita civile. Per buona pace della storia di questo Stivale da fare riparare al primo calzolaio.

Noi italiani siamo specialisti del sospetto, ci viene meglio sospettare di un piatto di spaghetti, e così tiriamo avanti. Male, ma tiriamo avanti. Se qualcuno dovesse sottolineare il perché siamo fermi al palo del progresso, si rivolga al sottoscritto, ho la risposta pronta: perché siamo un popolo di coglioni.

Marco Vannucci