I licenziamenti di Google interessano anche i robot

Google non solo disposta a licenziare persone, ma anche robot. Nei fatti quanto sta succedendo in California ha dell’incredibile con il gigante della tecnologia Google che ha recentemente licenziato migliaia di dipendenti tra cui pare una squadra di robot addestrati per eliminare la spazzatura e svolgere altri compiti di pulizia.

Wired riporta che Google ha recentemente licenziato migliaia di lavoratori. Parte di questi licenziamenti include il team dietro Everyday Robots, una sussidiaria che si è recentemente diplomata al laboratorio moonshot di Alphabet X. Il team ha addestrato oltre un centinaio di robot con ruote e un braccio solo che svolgono compiti per il gigante della tecnologia come pulire i tavoli della mensa, separare la spazzatura e riciclare.

Lo stop ad Everyday Robots è l’ultimo di una lunga serie di progetti X falliti tra cui Loon, un progetto che mirava a sviluppare palloni che trasmettono Internet, e Makani, che ha sviluppato aquiloni che generano energia. I co-fondatori di Google Larry Page e Sergey Brin hanno puntato molto sui robot oltre dieci anni fa, prevedendo che l’apprendimento automatico avrebbe avuto un impatto enorme su altri aspetti dell’industria della robotica.

Nel 2016, Google ha incaricato l’imprenditore di software Hans Peter Brøndmo di guidare un progetto noto come Help che mirava a combinare l’apprendimento automatico e la robotica per creare assistenti personali in grado di svolgere attività quotidiane e adattarsi ad ambienti unici. Il team ha sviluppato box di addestramento in cui i robot trascorrevano mesi a ripetere le stesse attività, come lo smistamento della spazzatura nel tentativo di generare dati per addestrare un modello di apprendimento automatico che potrebbe essere inserito in robot con la capacità di eseguire più attività.