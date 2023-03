La cornice della Sala Grande del Castello del Buonconsiglio di Trento ospiterà il prossimo 23 marzo, con inizio dalle ore 10, il convegno dedicato a “Transizione digitale, tra etica ed innovazione”. L’evento affronta, per la prima volta in Trentino, il tema dell’avvento delle nuove tecnologie e le regole per la loro corretta adozione a tutela della persona. I lavori vedranno la partecipazione, tra gli altri, dell’Arcivescovo di Trento, monsignor Lauro Tisi; di don Pascual Chávez, rettore maggiore emerito dei Salesiani; di Gabriele Falciasecca, già presidente della Fondazione Marconi; Francesco Mussoni del Consiglio Grande e Generale della Repubblica di San Marino; e Carlo Delladio, presidente di Trentino Digitale. La Provincia autonoma di Trento sarà rappresentata dal presidente Maurizio Fugatti; dall’assessore provinciale allo sviluppo economico, ricerca e lavoro, Achille Spinelli; e dal direttore generale Paolo Nicoletti.

“In realtà – sottolineano gli organizzatori – di transizioni significative che il nostro Paese, ed in generale il mondo intero, sta affrontando ce ne sono diverse. In particolare, la transizione ecologica e quella energetica. Tutte queste tematiche sono correlate e interconnesse fra loro, ma senza dubbio quella digitale presenta il carattere di maggiore pervasività e diffusione. Anzi una corretta evoluzione verso il digitale è considerata uno dei principali fattori abilitanti per lo sviluppo di molti settori della vita economica e sociale”.

Al cuore della Transizione Digitale c’è l’innovazione tecnologica, che riguarda la componentistica elettronica, le reti fisse e mobili, le memorie, i servizi digitali, i devices, l’internet delle cose, il cloud, l’intelligenza artificiale, i contenuti. E non solo. L’innovazione digitale ha portato la tecnologia nei diversi contesti lavorativi e nella vita di tutti i giorni, con l’effetto di aumentare le nostre capacità e di arricchire le nostre esperienze.

(pff)