Kerolay Chaves: cacciata dal super per il vestiario

Kerolay Chaves si espone su Only Fans, è famosa in argomento di verginità. Kerolay Chaves, è una ragazza del web che ‘è tornata ad essere vergine’ grazie a una operazione chirurgica.

Lei sostanzialmente mostra il suo corpo over size e mostra le solite cose, dal sedere alle giornate, comunque ha un certo seguito. Fatto sta che ogni tanto le piace cercarsi dei piccoli casini.

In questo caso è stata espulsa dal supermercato in Brasile perché indossava dei pantaloncini molto stretti e ridotti e un reggiseno a balconcino. Ovvero, Kerolay Chaves è una persona famosa, poiché indossava quel genere di abbigliamento, il supermercato ha ritenuto di allontanarla.

Va detto che non ci sono in sé delle regole legate all’abbigliamento per andare al supermercato. Non sappiamo se siano stati girati anche dei video e se il personale abbia temuto la pornografia. La rete, va detto, non ha appoggiato la ragazza: per la maggior parte ha criticato.

Comunque Kerolay Chaves ha fatto nuovamente irruzione sul web In Instagram, dopo questa polemica. Il fatto le sta dando molta visibilità. Non è escluso che sia una trovata a tavolino.

Lasciamo giudicare a ciascuno se, per nostro parere personale, è possibile andare al supermercato in Brasile a San Paolo, in mezza stagione, vestiti in questo modo molto estivo. Secondo Voi, quale potrebbe essere il motivo che ha portato il personale a cacciare via la ragazza ventiduenne dalle corsie?

