Itas Trentino. Il mercato si chiude con l’arrivo del nuovo opposto Kamil Rychlicki

Il mercato estivo dell’Itas Trentino maschile Campione d’Italia si conclude con l’ultima operazione in entrata, quella più attesa perché va a completare il sestetto gialloblù, rendendolo ancora più competitivo e… tricolore.

Per le prossime due stagioni sportive sarà infatti Kamil Rychlicki a ricoprire il ruolo di opposto della squadra allenata da Fabio Soli. Il martello nato ad Ettelbruck (Lussemburgo) il primo novembre 1996 arriva a Trento dopo la biennale esperienza a Perugia con alle spalle un invidiabile palmares; nel corso dei precedenti trascorsi in Italia con la maglia degli umbri e, prima ancora, con quella di Civitanova ha infatti collezionato sette titoli, fra Mondiali per Club (2), Scudetto (1), Coppe Italia (3) e Supercoppa (1), tutti ottenuti mettendo in bella evidenza la sua firma.

Giocatore dotato di potenza, tecnica e poliedricità (nel 2018 Ravenna lo prelevò dai belgi del Maaseik per fargli fare lo schiacciatore, ma lo dirottò in fretta nel ruolo di opposto), ha nei fondamentali dell’attacco e del muro i suoi punti di forza ed è un terminale offensivo di assoluto livello. A confermarlo anche le statistiche; nelle ultime cinque edizioni della regular season di SuperLega ha realizzato 1.463 punti in 111 partite giocate; solo Leon, Leal e Nimir ne hanno totalizzati di più. Dalla stagione che inizia ad ottobre giocherà con lo status di italiano, rendendo ancora più tricolore la rosa dell’Itas Trentino: solo tre dei quattordici effettivi saranno stranieri (D’Heer, Kozamernik e Podrascanin).

Le prime parole di Kamil Rychlicki da giocatore di Trentino Volley sono state: “Da quando ho iniziato a giocare in SuperLega ho affrontato tante volte Trento e l’ho sempre fatto con grande piacere perché sapevo di avere di fronte un Club molto organizzato, competitivo e ottimamente accompagnato in ogni circostanza dai propri tifosi; è bello pensare ora di avere tutto ciò dalla mia parte. Vestire la maglia gialloblù mi regalerà emozione e responsabilità, perché vi troverò cucito sopra lo Scudetto. Voglio impegnarmi durante tutta la stagione per fare in modo che resti sulle nostre divise e per cercare di vincere ogni partita. Ho vinto tanto nel recente passato, ma tutto ciò non conta più; adesso voglio guardare solo al futuro e all’Itas Trentino con l’obiettivo di scrivere altre pagine importanti della mia carriera e della storia del Club che mi ha scelto”.

Il Presidente di Trentino Volley Bruno Da Re ha voluto così commentare l’ingaggio di Kamil Rychlicky: “Con l’ingaggio di Rychlicki completiamo il mercato per quanto riguarda la squadra maschile e lo facciamo mettendo a disposizione dello staff tecnico un opposto di grande valore, che irrobustirà ulteriormente il numero di italiani del roster . Abbiamo voluto fortemente Kamil perché ci piaceva l’idea di tornare ad avere, dopo un paio di anni, un opposto di ruolo; ci siamo assicurati l’interprete che nell’ultimo periodo ha vinto di più”.

Anche, Fabio Soli, allenatore di Trentino Volley si è espresso in merito all’arrivo del nuovo opposto, dichiarando: “Kamil è un giocatore di grande sostanza, centimetri e potenza. Colpisce la palla molto forte ed in alto; potrà offrire un grande apporto sia in fase di break point, sia in fase di cambiopalla. È un opposto moderno, completo, che ha tanti altri argomenti oltre all’attacco; in difesa, ad esempio, è molto ben impostato perché in passato ha fatto anche lo schiacciatore e sa usare bene il bagher. Forse sino ad ora è stato poco appariscente, ma ha già dimostrato di saper lasciare il segno. E può crescere ancora”.

A Trento Kamil Rychlicki vestirà la maglia numero 11, che in passato era già stata utilizzata da altri giocatori importanti del suo ruolo come Giombini, Nikolov e Sokolov.

Di seguito la scheda del nuovo opposto di Itas Trentino, Kamil Rychlicki:

nato a Ettelbruck (Lussemburgo), il primo novembre 1996

204 cm, ruolo opposto

2012/13 Vc Strassen – Lussemburgo giov.

2013/14 Vc Strassen – Lussemburgo

2014/15 Vc Strassen – Lussemburgo

2015/16 Vc Strassen – Lussemburgo

2016/17 Noliko Maaseik – Belgio

2017/18 Noliko Maaseik – Belgio

2018/19 Consar Ravenna SuperLega

2019/20 Cucine Lube Civitanova SuperLega

2020/21 Cucine Lube Civitanova SuperLega

2021/22Sir Safety Conad Perugia SuperLega

2022/23 Sir Safety Susa Perugia SuperLega

2023/25 Itas Trentino SuperLega



Palmares

2 Mondiali per Club (2019, 2022)

1 Campionato italiano (2021)

1 Campionato belga (2018)

3 Campionati lussemburghesi (2014, 2015, 2016)

3 Coppa Italia (2020, 2021, 2022)

4 Coppe di Lussemburgo (2013, 2014, 2015, 2016)

1 Supercoppa italiana (2022)

1 Supercoppa belga (2016)

In nazionale

73 presenze con la Nazionale Lussemburghese

Medaglia d’Oro Europeo dei piccoli stati 2015

Medaglia d’Oro Europeo dei piccoli stati 2017

Medaglia d’Argento Europeo dei piccoli stati 2013

Medaglia d’Argento Europeo Under 19 dei piccoli stati 2013

Medaglia di Bronzo Giochi dei piccoli stati d’Europa 2019

Miglior giocatore Europeo dei piccoli stati 2015

Miglior schiacciatore Europeo dei piccoli stati 2015

Miglior schiacciatore Europeo dei piccoli stati 2017

(Fonte: Itas Trentino)