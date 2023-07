E’ morto a 88 anni Luis Suarez

Il calcio mondiale piange la scomparsa di Luis Suarez, ex centrocampista dell’Inter e pallone d’oro nel 1960, avvenuta all’età di 88 anni. Talentuoso giocatore, è stato una delle colonne portanti della Grande Inter di Angelo Moratti, una squadra che ha fatto la storia del calcio.

Nato il 2 maggio 1935 a Barcellona, in Spagna, Suarez ha iniziato la sua carriera calcistica nel suo paese natale, giocando per il Barcellona prima di trasferirsi all’Inter nel 1961. Il suo stile di gioco brillante e la sua capacità di combinare creatività e intelligenza tattica hanno subito attirato l’attenzione del calcio italiano.

L’arrivo di Suarez all’Inter è stato un punto di svolta per il club meneghino. Sotto la guida dell’allenatore Helenio Herrera, lui e i suoi compagni di squadra hanno dominato il calcio italiano e europeo. La Grande Inter ha vinto tre scudetti consecutivi dal 1962 al 1965 e, soprattutto, ha conquistato due Coppe dei Campioni di fila nel 1964 e nel 1965.

Il contributo di Suarez alla squadra non può essere sottovalutato. Era un centrocampista completo, capace di difendere e attaccare con la stessa efficacia. La sua visione di gioco e la sua abilità di passare la palla erano incredibili. Inoltre, era anche un ottimo realizzatore, segnando 55 gol in 177 partite con l’Inter.

La sua prestazione nella finale di Coppa dei Campioni del 1964 è ancora ricordata come una delle più iconiche nella storia del calcio. Suarez è stato il trascinatore della sua squadra segnando il terzo gol nel 3-1 finale contro il Real Madrid. Quella vittoria ha segnato l’inizio di un periodo di dominio dell’Inter sul calcio europeo.

Dopo aver lasciato l’Inter nel 1970, Suarez ha continuato la sua carriera calcistica in Italia, giocando per Sampdoria, Bologna e Torres. Ha anche avuto una breve parentesi da allenatore, guidando il Como in Serie C nel 1992.

La morte di Suarez ha scosso sia i tifosi dell’Inter che il mondo del calcio in generale. I fan si sono riversati sui social media per esprimere il loro dolore e la loro gratitudine per tutti i momenti indimenticabili che Suarez ha regalato loro.

La leggenda di Luis Suarez vivrà per sempre nei cuori dei tifosi dell’Inter e di tutti coloro che apprezzano il calcio d’alta classe. La sua morte rappresenta una grande perdita per il calcio mondiale, ma il suo ricordo rimarrà vivo attraverso le storie e i video di quel periodo magico in cui ha brillato come una stella sulla maglia nerazzurra.