Grandi carnivori. Gerosa non molla: “Vado avanti. Senza perdere tempo”

Nel suo recente post sui social media, Francesca Gerosa ha dimostrato una determinazione innegabile nel fare fronte agli attacchi personali che ha subito, sia interni che esterni, dopo le sue ultime dichiarazioni sulla stampa in merito ai grandi carnivori, argomento particolarmente delicato e che viene visto con sensibilità diverse a seconda che si viva in città o in valle.

Una questione scomoda e che ha interessato la segreteria non solo di Fratelli d’Italia, ma anche quella della Lega. In merito Mara Dalzocchio ha affermato che se ci sono problemi interni a “Fratelli d’Italia, sinceramente sono fatti loro, ma che non mettano in mezzo il Presidente Fugatti in una discussione che veramente è fuori luogo. La questione delle varie candidature dovrebbe essere risolta all’interno di un partito e non all’esterno di questo, oltretutto disturbando il quotidiano lavoro del Presidente Fugatti che ha ben altro a cui pensare. Stiamo assistendo infatti a una situazione paradossale in cui alcuni ex membri della Lega che desiderano candidarsi pubblicamente, sembrano ignorare il fatto che dovrebbero discutere tale questione con i loro rappresentanti all’interno del partito cui hanno scelto di aderire, ovvero Fratelli d’Italia e non coinvolgendo per mezzo stampa il Presidente Fugatti”.

Il tutto ruota intorno alla questione grandi carnivori, una questione che ha visto la Gerosa – candidata in pectore alla vicepresidenza della Provincia Autonoma di Trento – anche partecipare ad un tavolo in cui era presente lo scorso luglio anche il veterinario Alessandro de Guelmi, Simone Stefani responsabile trentino LAV e vicepresidente nazionale, Alberto Stoffella Presidente RASE, associazione per il recupero e la ricerca sulla fauna selvatica, Aaron Iemma Presidente WWF Trentino, Francesco Romito vicepresidente di Io non ho paura del lupo, il Dipartimento Ambiente di Fratelli d’Italia, Gioventu nazionale e Sergio Merz delegato LIPU Trento.

Un incontro non piaciuto alla Lega e la stessa Dalzocchio ha affermato: “Al contempo pare fuori luogo affrontare un delicato tema come la questione grandi carnivori in tale modo e ricordo che la questione è così tanto complessa che il Presidente Fugatti – per esempio – si è ritrovato sotto scorta. In questi cinque anni di legislatura tanto si è capito sulle difficoltà che presenta una società in costante evoluzione e con sempre nuovi attori ed è utile a riguardo mettere da parte i meri interessi personali a favore di quelli della comunità come ha fatto Fugatti, senza tentennamenti o altro nel governare.

Mi auguro – piuttosto – che il tutto nasca da una mera speculazione giornalistica da parte di alcuni aspiranti candidati di Fratelli d’Italia”.

Dello stesso avviso anche l’Onorevole Alessia Ambrosi che ha affermato: “Ho letto con stupore, preoccupazione e incredulità le parole della candidata Francesca Gerosa sugli orsi e sulle sue personali e un po’ incredibili intese con le organizzazioni degli animalisti. Parole che, se confermate, contraddirebbero clamorosamente la posizione tradizionale del nostro partito sul tema e che, a soli due mesi dal voto per le provinciali, costituirebbero un vero e proprio schiaffo alla stragrande maggioranza delle nostre elettrici e dei nostri elettori i quali, su questa tematica, delicatissima per la vita delle persone di tante valli trentine, chiedono una linea intransigente e netta senza seguire le sirene di certo mondo di estremismo animalista che tanti guai e disastri ha provocato”.