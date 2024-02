Iscrizioni scolastiche 2024/2025: i dati definitivi

Nell’anno scolastico 2024/2025 gli iscritti alle classi prime della scuola trentina sono: 4.372 alla primaria, 5.233 alla secondaria di primo grado, 4.707 alla secondaria di secondo grado, 1.097 alla formazione professionale. Un calo demografico incide sugli iscritti della scuola primaria (- 5,16%). Calano anche le iscrizioni alla scuola secondaria di primo grado (- 2,15%), mentre gli iscritti alle scuole superiori sono in leggero aumento rispetto allo scorso anno (+ 1,27%). Aumentano gli iscritti all’istruzione e formazione professionale (+1,29%). I dati mettono in luce un rinnovato interesse da parte dei ragazzi per i licei scientifico (+3,06%), delle scienze umane (+ 12,69%) e musicale e coreutico (+14,04%), mentre calano le iscrizioni ai licei classico (-14,11%), linguistico (-5,41%) e artistico (-2,11%).Più o meno stabili le iscrizioni agli istituti tecnici per il settore economico (+0,12%) mentre si registra un calo per il settore tecnologico (-3,37%). Per ciò che concerne l’aspetto tecnico il sistema di iscrizioni scolastiche online sviluppato da Trentino Digitale, disponibile dall’8 gennaio al 10 febbraio 2024, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7, è stato utilizzato da circa 24mila genitori. Solo lo 0,8% degli utenti ha richiesto assistenza al numero dedicato.Quest’anno il sistema è stato implementato per le iscrizioni al triennio degli istituti tecnici che prevedono un cambio di corso di studi dopo il biennio iniziale, con l’introduzione di quesiti specifici e personalizzati forniti dalle scuole interessate.Nel primo giorno di apertura del sistema per le scuole, l’8 gennaio, sono state trasmesse oltre 1.600 domande mentre, nell’ultimo giorno, sabato 10 febbraio, le domande trasmesse sono state soltanto 110. In media, nell’intero intervallo, sono state gestite dalle 300 alle 600 domande al giorno, con un calo graduale nel tempo. Le giornate di picco si sono registrate nei primi giorni, con 1.086 domande trasmesse martedì 9 gennaio e 802 mercoledì 10 gennaio.La prima domanda è stata trasmessa l’8 gennaio alle ore 8.05 ad una scuola Primaria, mentre l’ultima domanda è stata trasmessa il 10 febbraio alle ore 19.59 ad una scuola Secondaria di secondo grado. Spid è stata l’identità digitale scelta dal 95% dei genitori per accedere al sistema e compilare la domanda di iscrizione online. La Carta d’Identità Elettronica è stata utilizzata nel 3,6% degli accessi, mentre l’utilizzo della Tessera Sanitaria/Carta Provinciale dei Servizi si ferma al 1,4%.