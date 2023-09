Le novità di Carmen Gueye

La nostra articolista Carmen Gueye, nome anagrafico Carmelina Pace, per tutti Carmen, tratta molti temi con uno stile non paludato che attira sempre curiosità.

Genovese non doc, origini lucane, colori nordici e anima mediterranea, Carmen ama il mondo tenendo sempre fermo un italico e indistruttibile slancio, composto da ironia, vivacità, spirito fermo dinanzi alle storture nostrane, e indistruttibile speranza.

Tra antichi sogni hippy sinceramente confessati, teneramente dimenticati come residuo di una adolescenza trascorsa dinanzi alle illusioni a stelle e strisce, e scoperte del terzo millennio che l’hanno portata a interessarsi delle realtà dei mondi dimenticati, Carmen ha acquisito una notevole conoscenza della cronaca tricolore, che l’ha portata a scrivere, oltre a romanzi e saggi, alcuni libri sui più famosi casi criminali italiani del secolo scorso, ovvero via Poma e Il mostro di Firenze.

E’ infatti appena uscito il suo secondo libro proprio sul misterioso killer fiorentino, oggetto di lontane e monche sentenze, produttive più di interrogativi che di risposte. Titolo di questa ultima fatica letteraria: “Il mostro di Firenze ritorna dal futuro”, Arduino Sacco editore, in cartaceo, con una parte in chiaro sul sito delle edizioni, che vi porterà a volerne sapere di più. Gueye ci parla senza riserve né infingimenti e, dopo averci illustrato la storia nel primo volume, con questo sgombrerà il campo da molte leggende.

Da qualche tempo Carmen ha aperto un canale Youtube “Carmen Gueye libri cronaca e ricerche” in cui tratta, nel suo tipico modo informale che non nasconde la preparazione e l’amore per la conoscenza, tutti i temi già passati attraverso i suoi scritti e altri nuovi, che ci regalano un quadro sia del nostro paese che di tante realtà troppo spesso trattate con banalità e scarso approfondimento, senza trascurare momenti ludici in cui si ascolta musica, uno sfondo che allieta e sdrammatizza. Consigliamo l’iscrizione e anche, perché no, l’attivazione delle notifiche, oltreché l’acquisto della sua ultima opera: sulla fiducia, non vi annoierete.

Raimondo Frau