l Post It: Un calcio al calcio.   

Il mio calcio è differente. Parafrasando una frase usata per la pubblicità di una banca, m’addentro in un argomento spigoloso, ovvero la mancanza di sportività di questi calciatori da pessimo esempio per i ragazzini.

Prendo spunto dal terzo goal, della fiorentina, al Napoli. Per chi non abbia visto la partita erano gli ultimi minuti di gioco, col Napoli sotto di un goal. In un’azione di rimessa dei gigliati un loro calciatore, Nico Gonzales a seguito di un contrasto nella trequarti avversaria, s’è accasciato al suolo disperandosi come se l’avessero sparato. Mentre i viola attendevano il fair play dei napoletani, ovvero la solita manfrina della palla in fallo laterale, il Napoli ha proseguito l’azione perdendo la palla un istante dopo.

Lancio lungo della difesa fiorentina ed ecco… il miracolo! Gonzales, fino ad allora steso per terra in preda a chissà quali dolori, s’è immediatamente rialzato scattando come una molla e correndo come una lepre fino a fare goal. Ecco, il mio calcio è differente.

Se fossi stato l’arbitro l’avrei espulso, fossi il suo allenatore l’avrei preso a calci in culo. In questo calcio, viceversa, passa da eroe.

Marco Vannucci