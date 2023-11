Meloni e il Presidenzialismo “È la madre di tutte le riforme”

Il Consiglio dei ministri ha licenziato all’unanimità oggi il disegno di legge che da adesso adesso comincerà il suo lungo iter parlamentare costituito da almeno quattro letture alle Camere (di cui le ultime due con un maggioranza qualificata) ed eventualmente un referendum confermativo. L’obiettivo del governo Meloni è chiaro, come indicato anche recentemente dal presidente del Consiglio: dare stabilità al governo e fare entrare l’Italia nella Terza Repubblica. Non ci saranno più cambi di governo fatti nel palazzo che hanno gettato il Paese nell’incertezza in questi ultimi anni e, allo stesso tempo, verrà rafforzato il rapporto tra istituzioni ed elettori. Fonte: msn