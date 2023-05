OPERE PUBBLICHE E LAVORI IN CANTIERE, SALVINI

Il 28 maggio presso il Teatro Sociale di Trento, per il Festival dell’economia, è intervenuto il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, vice presidente del Consiglio e segretario della Lega Matteo Salvini in collegamento dalla Prefettura di Bologna. Intervistato da Alberto Orioli – Vicedirettore Vicario Il Sole 24 Ore.

Il primo argomento di cui ha parlato il Ministro Matteo Salvini non poteva non essere l’alluvione, che ha colpito l’Emilia Romagna, in un territorio che sta lottando contro il fango che si è solidificato, con 30 gradi al sole. I treni regionali ripartono e con dopodomani riapre anche la linea Ravenna Rimini, per il resto si attende una ventina di giorni, il caso a parte sono le strade comunali e provinciali che hanno qualche problema in più.

INFRASTRUTTURE, COME PUÒ CAMBIARE L’ITALIA

“L’ente provincia – ha detto Salvini – deve tornare ad esistere con tutti gli onori e gli oneri, eletto direttamente dai cittadini, perché le provincie del resto d’Italia, tranne il Trentino Alto Adige, non riesce a venire a capo. Per il resto si pensi alla gestione interterritoriale, ad esempio i bacini imbriferi, le dighe, etc..”

Matteo Salvini ha ricordato che i fiumi e i torrenti vanno ripresi in mano perché non si è fatto abbastanza. Il mare ripartirà e l’estate sarà piena di turisti come sempre, perché da domani si ritorna alla normalità.

Matteo Salvini è stato intervistato anche in argomento di riforma fiscale progressiva, in tema di Europa, e si parla del taglio al cuneo fiscale, la riduzione dei bonus, la legge sulla concorrenza e anche la legge sulla riforma del catasto.

PAGARE MENO PER PAGARE TUTTI: NON SPETTA A BRUXELLES SPIEGARE AI PAESI COME AIUTARE I CITTADINI

“Il principio è che il nostro è un Governo politico, non un governo tecnico, che porta avanti gli argomenti voluti dai cittadini che hanno dato mandato. Un caso esemplare è l’auto elettrica, se c’è un obiettivo si cerca di arrivare a quello. Se l’obiettivo è ridurre il carico fiscale, ogni nazione decide come ottenere questo risultato.”

“Non ritengo che imporre delle nuove tasse sulla casa sia un’operazione salvifica per il paese. In merito alle zone balneari avremo risposte in tempi certi entro le prossime settimane. Prevedere, invece, una riforma del catasto, se prevede l’aumento delle tasse, è fuori discussione. Lo stesso dicasi per l’autonomia, poi avremo l’onore e l’onere di decidere.” Matteo Salvini ha ripetuto che lo scopo è portare i giovani a lavorare a fatturare e quindi a pagare le tasse.

3 MILA AUTOBUS ELETTRICI IN ITALIA ACQUISTATI A DEBITO, FATTI IN ITALIA?

“Se qualche progetto tra le centinaia che abbiamo non potrà essere terminato entro il 2026 è prevedibile che saranno utilizzate altrimenti quelle risorse, buona parte del successo e del cambiamento che vedremo sarà pari a quella del dopoguerra, io sono fiducioso ed ottimista – ha detto Salvini – stiamo controllando che tutto avvenga senza problemi.” Salvini ha citato la circonvallazione di Trento come una delle opere che sono indispensabili per la città, che già nella giornata di domani (in proroga per il Festival) inizieranno i lavori, che prevedono 4 talpe, con una serie di fasi già programmate. Il Ministro Fitto sta lavorando alacremente a questo.

“Se la maggior parte di questi autobus fossero prodotti all’estero, andiamo avanti, oppure no?” Ha chiesto Orioli.

LA RIFORMA DEL CODICE APPALTI

“Questa è stata davvero una rivoluzione e si era capito subito che questa accelerazione era difficile per l’entrata in vigore. Cosa serve cambiare?” Ha chiesto Orioli.

IL CANTIERE DIGITALIZZATO E TRASPARENTE TAGLI A I TEMPI PER LA BUROCRAZIA

“La previsione era di farlo approvare entro il 31 marzo e di farlo entrare in vigore entro il 31 luglio, in questo siamo stati in linea con l’Europa. Il tema cambierà la vita a sindaci, imprese, enti locali: è norma, è figlio di un lavoro fatto nell’estate scorsa dal Consiglio di Stato in tre mesi, con Frattini, dopo di che il Governo ha messo una impronta culturale. Il primo luglio entra in vigore, adesso lo stiamo spiegando, perché un nuovo codice, per semplificato che sia, rischia di avere impatti specialmente sui piccoli comuni.”

“Il Sole 24 ore cerca di spiegare al pubblico in modo più accurato possibile le normative, specialmente nel caso del codice degli appalti. In effetti in questo modo la grande crociata dell’ANAC è stata per scongiurare le infiltrazioni mafiose, avete trovato una quadra per chiarire quanto è l’investimento nel digitale per il controllo ex post?” Ha detto Orioli.

“Io cerco di non litigare con nessuno, abbiamo punti di vista diversi, se avessimo paura delle infiltrazioni mafiose non faremmo nulla. La digitalizzazione dell’intera vita dell’appalto è criterio di garanzia. La suddivisione in lotti amplia la possibilità di vincita a tante aziende.” Il Ministro Salvini ha spiegato che le opere del PNRR seguiranno un binario a parte rispetto agli appalti normali. Conto che sia un codice che viene incontro a un paese che vuole muoversi e correre, la rivoluzione che ci apprestiamo a vivere non ha precedenti nella storia. Se ci sarà evidenza di qualche criticità ci fermeremo, ma io ho fiducia, mi fido dei miei interlocutori.”

TROVARE DIPENDENTI E LAVORATORI E’ MOLTO DIFFICILE

“Il combinato disposto di bonus, reddito di garanzia e altre iniziative ha reso molto difficile trovare manodopera. Per quanto riguarda la Provincia di Trento il tasso di disoccupazione è il 3,2% uno dei dati in assoluto più basso in Italia. Il lavoro allora che viene offerto in Trentino a volte diventa un problema, per trovare i lavoratori.” Il Ministro Matteo Salvini ha invitato a valutare una formazione scolastica che dal Liceo possa essere virata su materie più tecniche, perché sono i lavori che nel futuro possono essere fruiti. I posti che si liberano possono essere tanti, in Trentino la disoccupazione non c’é, i migranti sono riconosciuti come manodopera qualificata, fondamentale.

“Tutt’altro paio di maniche sono le migrazioni non gestite e i flussi senza presidio. L’Europa non ha ancora capito che Lampedusa è un confine europeo, non italiano, invece la manodopera è necessaria.”

IL PONTE SULLO STRETTO DI MESSINA – 100 MILA POSTI DI LAVORO IN SICILIA E CALABRIA

“Sono assolutamente soddisfatto che in sette mesi si siano recuperati progetti e soldi spesi, almeno 300 milioni di euro si sono già spesi in più di 8 mila tavole progettuali che hanno interessato i maggiori ingegneri del mondo. Il decreto approvato si limita a riportare in viya la Società Stretto di Messina, con 5 consiglieri che entro il 2032 in sintonia con l’entrata in funzione del Tunnel di base del Brennero, uniranno la Sicilia all’Europa, recuperando un cinquantennio di lavori con una società italiana, spagnola, giapponese, studiata anche dagli americani. E’ il ponte più desiderato al mondo.”

“Sarà pedaggiato con meno dei 37 euro odierni, risparmia 2 ore sull’alta velocità e sicuramente oggi, mentre stiamo parlando, stiamo investendo con 28 miliardi rispettivamente in Sicilia a e in Calabria. Non possiamo fermare il traffico proprio lì dove ora stiamo investendo. Le grandi opere portano un enorme guadagno ambientale in aria e acqua, economico, logistico e sarà il corridoio Palermo – Roma – Milano – Colonia.” Il Ministro Matteo Salvini ipotizza 13 miliardi e mezzo per questo lavoro, che consiste nella metà di quanto dato in Reddito di cittadinanza ad oggi.

LE RIFORME ISTITUZIONALI E I TEMI DEL GOVERNO: TRA AUTONOMIA E PRESIDENZIALISMO

Le due programmatiche hanno un retroterra opposto, da una parte la centralizzazione e dall’altra la territorialità: ma questo è uno scambio politico oppure ci sono dei piani precisi? Ha chiesto Orioli.

“Quando c’è da mettere mano alla Costituzione si deve andare cauti, ma credo che le due idee siano in perfetto connubio: un Governo con 5 anni di mandato chiari e nel contempo delegare le Regioni all’esercizio di alcune competenze per svolgere le stesse cose, spendendo meno e magari con un servizio minore. Ci sta lavorando con 60 accademici il Professor Savino Cassese. La definizione dei diritti essenziali degli italiani, il tema dell’autonomia è un grande piano di unificazione dei diritti sociali nel paese.” Il Ministro Salvini ha sottolineato che fino a parità di risorse nulla quaestio, dopo di che va messo in discussione.

IN TEMA DI PRESIDENZIALISMO, IL PARERE DI MATTEO SALVINI

Matteo Salvini ha poi ipotizzato che ci possano essere delle riforme, da fare: i mercati premiano la fiducia e la responsabilità, la stabilità normativa e politica, motivo per cui è saggio dare ai cittadini italiani la possibilità di indicare una maggioranza e coloro che se ne occupano.

Martina Cecco