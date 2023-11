Nuova Giunta Fugatti. FDI fa saltare il tutto?

Vista la composizione della Giunta annunciata dal Presidente Fugatti, Fratelli d'Italia ritiene di poter dare il proprio contributo al bene del Trentino anche senza farne parte".

E’ iniziata con queste parole la nota con la quale, il Commissario provinciale di Fratelli d’Italia Trentino, Alessandro Urzì, d’intesa con l’intero Gruppo Consiliare provinciale, ha voluto esprimere la propria posizione in merito alla nuova Giunta Fugatti.

Alessandro Urzì, d’intesa con il Gruppo Consiliare provinciale di Fratelli d’Italia Trentino, ha poi evidenziato come il centrodestra riesca a governare il paese e molte delle sue regioni, proprio perchè i partiti che lo compongono sono capaci di anteporre l’unità della coalizione agli interessi di partito.

“Purtroppo in Trentino non sta andando così. Restiamo sempre disponibili per essere adeguatamente coinvolti in futuro nel rispetto degli accordi con cui ci siamo presentati agli elettori e della forza che gli stessi elettori ci hanno attribuito. Fratelli d’Italia non ha bisogno di poltrone per difendere le idee ei programmi che abbiamo rappresentato nella campagna elettorale” hanno poi ulteriormente aggiunto Urzì d’intesa con i suoi.

Concludendo la nota, il Commissario provinciale di Fratelli d’Italia Trentino e il Gruppo Consiliare provinciale hanno specificato come, all’interno del Consiglio, il loro impegno sarà sempre rivolto al bene del Trentino.

Queste parole arrivano a poche ora dalla firma, da parte del Presidente della Provincia, Maurizio Fugatti, del decreto che suddivide le varie competenze fra le personalità scelte per formare il nuovo Governo provinciale.

Nello specifico, a far parte della nuova Giunta provinciale, tra i vari, Achille Spinelli come vicepresidente, Claudio Cia, Roberto Failoni, Francesca Gerosa, Mattia Gottardi e Mario Tonina.

Di seguito riportiamo, come comunicato sul sito della Provincia Autonoma di Trento, il dettaglio sulle nuove nomine:

Assessore allo sviluppo economico, lavoro, università, ricerca e alle politiche per la famiglia con funzioni di Vicepresidente: Achille SPINELLI.

Assessore alle politiche per la casa, disabilità, mobilità e trasporti: Claudio CIA.

Assessore all’artigianato, commercio, turismo, foreste, caccia e pesca: Roberto FAILONI.

Assessore all’istruzione, cultura, giovani e pari opportunità: Francesca GEROSA.

Assessore all’urbanistica, energia e sport: Mattia GOTTARDI.

Assessore alla salute, politiche sociali e cooperazione: Mario TONINA.

Maurizio Fugatti ha inoltre evidenziato come provvederà in un secondo momento ad integrare la Giunta nominando, come prevede la norma, l’assessore esterno al Consiglio: che sarà Giulia Zanotelli la quale, una volta perfezionate le dimissioni da consigliere provinciale, assumerà le competenze in materia di agricoltura, enti locali, ambiente e difesa idrogeologica.