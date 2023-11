Roma, 25 novembre 2023: nasce INDIPENDENZA!

Alle 15 di oggi presso l’hotel Midas in Roma ha preso il via l’Assemblea di fondazione del Forum per l’Indipendenza Italiana che ha dato vita al movimento “INDIPENDENZA!”

Questo il nome del nuovo soggetto politico che oggi si è costituito.

Più che un nuovo partito è la unione spontanea di quelle istanze che, a vari livelli, ritengono che per fermare il declino sociale, culturale ed economico dell’Italia sia necessario, prima di tutto, affrancarsi dalle dipendenze e dai legacci sovrannazionali che, nella quasi totalità dei casi rispondono a desiderata estranei alle necessità del popolo italiano.

Un movimento che vuole affrancarsi dalle semplicistiche e vetuste etichette “destra e sinistra” che oggi sono superate soprattutto perché tutte confluite nel bacino dell’iperliberismo e dell’internazionalismo.

Un movimento che, come si legge nello statuto oggi approvato, nasce per “affermare l’indipendenza del Popolo Italiano e la Sovranità popolare e nazionale della Repubblica Italiana”. Una affermazione che in un’epoca di sudditanza rispetto ad organi sovrannazionali quali UE, NATO, BCE, etc. è certamente estremamente coraggioso e caratterizzante.

Un nuovo movimento “indipendentista” che non nasce intorno ad un gotha, intorno ad un leader, intorno ad un “cerchio magico” come la politica italiana negli ultimi decenni ci ha abituato. Un movimento che, in onore alla propria definizione, si diramerà sul territorio per far crescere, da li e non dalle stanze del potere, i propri rappresentanti migliori e che si sta strutturando in modo tale da offrire ad ogni singolo iscritto la possibilità di essere parte attiva.

Ad maiora!

Raimondo Frau