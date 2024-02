Sanremo 2024. Trionfa Angelina Mango, secondo Geolier, terza Annalisa

L'edizione 2024 del Festival di Sanremo, evento considerato da molti come "la settimana santa" della musica italiana, è stata un'edizione caratterizzata da diversi colpi di scena e da (qualche) polemica.

E’ Angelina Mango la vincitrice della 74° edizione del Festival di Sanremo, il più importante ed iconico evento del panorama musicale italiano. L’artista potentina e figlia d’arte ha trionfato imponendosi sul rapper Geolier e su Annalisa, arrivati rispettivamente al secondo e terzo posto.

Angelina Mango, classe 2001 e figlia del compianto cantante Giuseppe Mango, nel 2022/2023 era arrivata seconda al talent Amici di Maria De Filippi e, in questo 2024 ha trionfato al Festival di Sanremo con il brano: “La Noia”.

L’edizione 2024 del Festival di Sanremo, evento considerato da molti come “la settimana santa” della musica italiana, è stata un’edizione caratterizzata da diversi colpi di scena e da (qualche) polemica. Partendo dalle discussioni sorte intorno alla figura del rapper partenopeo Geolier, reo di aver portato una canzone in dialetto napoletano e non in italiano, passando per le proteste degli agricoltori arrivate (tramite un comunicato) fin sul palco del festival e arrivando alla querelle sull’esibizione del “ballo del Qua Qua” di John Travolta.

Ulteriori discussioni hanno trovato luogo al termine della quarta serata del Festival di Sanremo, dedicata alle cover, quando all’annuncio della classifica provvisoria che ha visto in testa Geolier, il pubblico ha contestato il risultato arrivando a fischiare il rapper partenopeo. Fischi che, nella giornata di sabato, sono stati condannati sia dallo stesso Geolier, sia dal conduttore del festival, Amadeus.

Questo Festival della canzone italiana, che almeno stando a quanto dichiarato dovrebbe essere l’ultimo condotto da Amadeus, come al solito, ha visto la partecipazione di molti ospiti importanti: alcuni internazionali come John Travolta, Russel Crowe e Zlatan Ibrahimovic, e altri nostrani come Marco Mengoni, Federica Brignone, Teresa Mannino, Luca Argentero, Giovanni Allevi, Giorgia, Pecco Bagnaia, Eros Ramazzotti, Roberto Bolle, Gigliola Cinquetti e Gianni Morandi (solo per citare alcune delle personalità che sono salite sul palco dell’Ariston a cui vanno aggiunti gli ospiti che si sono esibiti sul palco di Piazza Colombo e sulla nave Costa Smeralda).

La serata finale, aperta dall’esibizione del duo Nek – Francesco Renga e chiusa da Rose Villain, ha visto esibirsi tutti e trenta i cantanti in gara. Al termine delle esibizioni, con la chiusura del televoto, si è passati alle premiazioni che hanno decretato la vittoria di Angelina Mango, impostasi su Geolier (che è stato applaudito dal pubblico dopo i fischi di venerdì) e Annalisa che hanno completato il podio. Ulteriori artisti premiati sono stati Loredana Bertè, premiata dalla sala stampa con il Premio della Critica “Mia Martini”, Angelina Mango, premiata sia con il Premio “Lucio Dalla” che con il Premio “Giancarlo Bigazzi” per la miglior composizione musicale e Fiorella Mannoia che ha vinto il Premio “Sergio Bardotti” per il miglior testo.

Si è quindi così conclusa la 74° edizione del Festival di Sanremo, kermesse che negli ultimi anni è riuscita a recuperare l’appeal di un tempo, tornando ad essere un appuntamento fondamentale per il panorama musicale (e televisivo) italiano. Grande merito va senz’altro al conduttore degli ultimi cinque festival, Amadeus, che a meno di clamorosi colpi di scena, dovrebbe aver concluso la sua esperienza sanremese.

Nell’attesa che vengano svelati il nuovo conduttore e il nuovo direttore artistico, sui social è già partito il countdown per la prossima edizione.

Di seguito riportiamo la classifica finale della 74° edizione del Festival di Sanremo:

1° Angelina Mango, 2° Geolier, 3° Annalisa, 4°Ghali, 5° Irama, 6° Mahmood, 7° Loredana Bertè, 8° Il Volo, 9° Alessandra Amoroso, 10° Alfa, 11° Gazelle, 12° Il Tre, 13° Diodato, 14° Emma, 15° Fiorella Mannoia, 16° The Kolors, 17° Mr. Rain, 18° Santi Francesi, 19° Negramaro, 20° Dargen D’Amico, 21° Ricchi e Poveri, 22° Big Mama, 23° Rose Villain, 24° Clara, 25° Renga e Nek, 26° Maninni, 27° La Sad, 28° BNKR44, 29° Sangiovanni, 30° Fred De Palma.