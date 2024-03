UE. Commissione pubblica dati provvisori sul numero di vittime della strada per il 2023 

Lo scorso anno sono state registrate circa 20 400 vittime di incidenti stradali, con un lieve calo dell’1% rispetto al 2022.

Oggi la Commissione pubblica i dati provvisori sul numero di vittime della strada per il 2023.

Lo scorso anno sono state registrate circa 20 400 vittime di incidenti stradali, con un lieve calo dell’1% rispetto al 2022. Sebbene si tratti di circa 2 360 decessi in meno (-10%) rispetto al 2019, la tendenza alla diminuzione si è stabilizzata in diversi Stati membri.

La classifica generale per paese dei tassi di mortalità stradale non è cambiata in modo significativo: le strade più sicure sono ancora quelle della Svezia (22 decessi per milione di abitanti) e della Danimarca (27/milione), mentre la Bulgaria (82/milione) e la Romania (81/milione) hanno registrato i tassi di mortalità più elevati nel 2023, anno in cui la media dell’UE è stata di 46 vittime della strada per milione di abitanti.

Nonostante la popolarità della bicicletta sia in continuo aumento, il numero di ciclisti uccisi sulle strade dell’UE desta serie preoccupazioni: nel 2022 ne sono morti oltre 2000.

Si tratta dell’unico gruppo principale di utenti della strada a non aver registrato un calo significativo dei decessi nell’ultimo decennio, in particolare a causa della persistente mancanza di infrastrutture adeguate e dei comportamenti pericolosi da parte di tutti gli utenti della strada, come l’eccesso di velocità, la distrazione e la guida sotto l’effetto di alcol e droghe.

L’UE mantiene il suo impegno a dimezzare il numero di morti e feriti gravi sulle strade entro il 2030 e a perseguire l’obiettivo di quasi zero vittime entro il 2050.

Nella proposta di dichiarazione europea sulla mobilità ciclistica, la Commissione riconosce che la sicurezza è un presupposto per incoraggiare le persone a circolare in bici, e lavora all’elaborazione di orientamenti per i requisiti di qualità riguardanti gli utenti vulnerabili della strada, compresi i ciclisti.

Nel marzo 2023 la Commissione ha inoltre presentato una serie di proposte volte a migliorare la sicurezza stradale, tra cui l’aggiornamento dei requisiti per le patenti di guida e una migliore applicazione transfrontaliera delle norme in materia di circolazione stradale. La sicurezza stradale è stata anche elemento centrale delle recenti iniziative strategiche dell’UE in materia di mobilità, in particolare la strategia per una mobilità sostenibile e intelligente, il nuovo regolamento TEN-T e il quadro per la mobilità urbana.

(Maggiori informazioni sono disponibili nel comunicato stampa).