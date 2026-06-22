Carburanti, il prezzo scende col freno a mano: “Doppia velocità, alla pompa risparmi da pochi centesimi”

Il prezzo del petrolio scende, ma alla pompa gli automobilisti non se ne accorgono quasi. A denunciare lo scarto è Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori, tornato a intervenire sul nodo dei carburanti con parole nette: “È inaccettabile la discesa al rallenti che si sta registrando sia per il petrolio che, soprattutto, per i carburanti. In entrambi i casi c’è una doppia velocità vergognosa”.

Sul greggio, spiega Dona, la frenata dei prezzi ha una spiegazione precisa. “Per il petrolio è chiaro che prima di avere un aumento dell’offerta reale passeranno mesi, ma dal 14 giugno e ancor di più dal 17 giugno con la firma ufficiale dell’accordo Usa-Iran, è svanito il premio al rischio geopolitico che in precedenza aveva fatto gonfiare i prezzi in un istante, mentre ora, a seconda del benchmark di riferimento, ha consentito un calo, da venerdì 12 giugno a oggi, che fluttua tra il 6,5 e il 10,2%”.

Ben diversa, secondo l’associazione, la situazione dei carburanti. Oggi il petrolio è quotato quasi ovunque sotto gli 80 dollari, mentre in autostrada il gasolio si vende ancora oltre i 2 euro (2,044). Dal 12 giugno, secondo l’elaborazione dell’Unc sulle medie Mimit, il ribasso è stato di poco superiore al 2%: -2,06% per il gasolio self in autostrada, pari a 4,3 centesimi al litro. Tradotto in un pieno da 50 litri, un risparmio di appena 2 euro e 15 centesimi. Per la benzina in autostrada il calo è del 2,26%, 4,5 centesimi al litro, ossia 2 euro e 25 a rifornimento.

Da qui l’appello al Governo: “Per questo il ministro Urso, invece di dichiarare che le condizioni che hanno portato il Governo a tagliare le accise ‘sono superate’, farebbe bene a convocare al Mimit le compagnie petrolifere almeno per esercitare una moral suasion”.

Il quadro cambia anche da regione a regione. Per la benzina, la variazione più contenuta tra il 12 e il 19 giugno si registra in Molise, seguito dalla Valle d’Aosta (-1,83%, -1,75 euro a pieno) e dalla Campania (-1,94%, -1,85 euro a pieno).

Per il gasolio le regioni con il calo minore restano le stesse, ma cambia l’ordine: la riduzione più contenuta tocca alla Campania (-2,11%, pari a -2,10 euro a pieno), davanti a Valle d’Aosta e Molise.

Di seguito i dati di dettaglio elaborati dall’Unione Nazionale Consumatori sulle medie Mimit.

Calo dei carburanti tra il 12 e il 19 giugno – prezzi medi Mimit in modalità self service

CARBURANTE Prezzo medio del 12 giugno(in euro) Prezzo medio di oggi 19 giugno(in euro) Ribasso percentuale dal 12 al 19 giugno Ribasso del prezzo in cent al litro Ribassox pieno da 50 litri(in euro) Gasolio autostrade 2,087 2,044 -2,06 -4,3 -2,15 Benzina autostrade 1,994 1,949 -2,26 -4,5 -2,25 Gasolio strade 2,007 1,95 -2,84 -5,70 -2,85 Benzina strade 1,899 1,851 -2,528 -4,80 -2,40

Calo del GASOLIO tra il 12 e il 19 giugno

N REGIONE Ribasso percentuale dal 12 al 19 giugno Ribasso del prezzo in cent al litro Ribassox pieno da 50 litri(in euro) AUTOSTRADE -2,06 -4,3 -2,15 1 Campania -2,11 -4,2 -2,10 2 Valle d’Aosta -2,19 -4,4 -2,20 3 Molise -2,32 -4,7 -2,35 4 Basilicata -2,38 -4,8 -2,40 5 Abruzzo -2,45 -4,9 -2,45 6 Sicilia -2,57 -5,2 -2,60 7 Umbria -2,60 -5,2 -2,60 8 Puglia -2,63 -5,3 -2,65 9 Marche -2,72 -5,4 -2,70 10 Bolzano -2,78 -5,7 -2,85 11 Lazio -2,79 -5,6 -2,80 MEDIA STRADALE -2,84 -5,70 -2,85 12 Sardegna -2,86 -5,8 -2,90 13 Trento -2,87 -5,8 -2,90 14 Calabria -2,91 -5,9 -2,95 15 Piemonte -2,99 -6,0 -3,00 16 Emilia Romagna -3,00 -6,0 -3,00 17 Lombardia -3,05 -6,1 -3,05 18 Toscana -3,08 -6,2 -3,10 19 Liguria -3,13 -6,3 -3,15 20 Friuli Venezia Giulia -3,16 -6,4 -3,20 21 Veneto -3,21 -6,4 -3,20

Calo della BENZINA tra il 12 e il 19 giugno

N REGIONE Ribasso percentuale dal 12 al 19 giugno Ribasso del prezzo in cent al litro Ribassox pieno da 50 litri(in euro) 1 Molise -1,62 -3,1 -1,55 2 Valle d’Aosta -1,83 -3,5 -1,75 3 Campania -1,94 -3,7 -1,85 4 Bolzano -2,07 -4,0 -2,00 5 Basilicata -2,13 -4,1 -2,05 6 Sicilia -2,25 -4,3 -2,15 AUTOSTRADE -2,26 -4,5 -2,25 7 Sardegna -2,31 -4,4 -2,20 8 Trento -2,35 -4,5 -2,25 9 Abruzzo -2,42 -4,6 -2,30 10 Lazio -2,43 -4,6 -2,30 11 Calabria -2,50 -4,8 -2,40 11 Marche -2,50 -4,7 -2,35 13 Puglia -2,51 -4,8 -2,40 MEDIA STRADALE -2,53 -4,80 -2,40 14 Umbria -2,58 -4,9 -2,45 15 Toscana -2,59 -4,9 -2,45 16 Lombardia -2,65 -5,0 -2,50 16 Piemonte -2,65 -5,0 -2,50 18 Liguria -2,74 -5,2 -2,60 19 Emilia Romagna -2,80 -5,3 -2,65 20 Veneto -3,01 -5,7 -2,85 21 Friuli Venezia Giulia -3,02 -5,8 -2,90

(Fonte: Unione Nazionale Consumatori su dati medi Mimit)