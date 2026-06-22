Attualità

Carburanti, il prezzo scende col freno a mano: “Doppia velocità, alla pompa risparmi da pochi centesimi”

Di Redazione
gasoline pumps in close up photography
Photo by Engin Akyurt on Pexels.com

Share

Il prezzo del petrolio scende, ma alla pompa gli automobilisti non se ne accorgono quasi. A denunciare lo scarto è Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori, tornato a intervenire sul nodo dei carburanti con parole nette: “È inaccettabile la discesa al rallenti che si sta registrando sia per il petrolio che, soprattutto, per i carburanti. In entrambi i casi c’è una doppia velocità vergognosa”.

Sul greggio, spiega Dona, la frenata dei prezzi ha una spiegazione precisa. “Per il petrolio è chiaro che prima di avere un aumento dell’offerta reale passeranno mesi, ma dal 14 giugno e ancor di più dal 17 giugno con la firma ufficiale dell’accordo Usa-Iran, è svanito il premio al rischio geopolitico che in precedenza aveva fatto gonfiare i prezzi in un istante, mentre ora, a seconda del benchmark di riferimento, ha consentito un calo, da venerdì 12 giugno a oggi, che fluttua tra il 6,5 e il 10,2%”.

Ben diversa, secondo l’associazione, la situazione dei carburanti. Oggi il petrolio è quotato quasi ovunque sotto gli 80 dollari, mentre in autostrada il gasolio si vende ancora oltre i 2 euro (2,044). Dal 12 giugno, secondo l’elaborazione dell’Unc sulle medie Mimit, il ribasso è stato di poco superiore al 2%: -2,06% per il gasolio self in autostrada, pari a 4,3 centesimi al litro. Tradotto in un pieno da 50 litri, un risparmio di appena 2 euro e 15 centesimi. Per la benzina in autostrada il calo è del 2,26%, 4,5 centesimi al litro, ossia 2 euro e 25 a rifornimento.

Da qui l’appello al Governo: “Per questo il ministro Urso, invece di dichiarare che le condizioni che hanno portato il Governo a tagliare le accise ‘sono superate’, farebbe bene a convocare al Mimit le compagnie petrolifere almeno per esercitare una moral suasion”.

Il quadro cambia anche da regione a regione. Per la benzina, la variazione più contenuta tra il 12 e il 19 giugno si registra in Molise, seguito dalla Valle d’Aosta (-1,83%, -1,75 euro a pieno) e dalla Campania (-1,94%, -1,85 euro a pieno).

Per il gasolio le regioni con il calo minore restano le stesse, ma cambia l’ordine: la riduzione più contenuta tocca alla Campania (-2,11%, pari a -2,10 euro a pieno), davanti a Valle d’Aosta e Molise.

Di seguito i dati di dettaglio elaborati dall’Unione Nazionale Consumatori sulle medie Mimit.

Calo dei carburanti tra il 12 e il 19 giugno – prezzi medi Mimit in modalità self service
CARBURANTEPrezzo medio del 12 giugno(in euro)Prezzo medio di oggi 19 giugno(in euro)Ribasso percentuale dal 12 al 19 giugnoRibasso del prezzo in cent al litroRibassox pieno da 50 litri(in euro)
Gasolio autostrade2,0872,044-2,06-4,3-2,15
Benzina autostrade1,9941,949-2,26-4,5-2,25
Gasolio strade2,0071,95-2,84-5,70-2,85
Benzina strade1,8991,851-2,528-4,80-2,40
Calo del GASOLIO tra il 12 e il 19 giugno
NREGIONERibasso percentuale dal 12 al 19 giugnoRibasso del prezzo in cent al litroRibassox pieno da 50 litri(in euro)
 AUTOSTRADE-2,06-4,3-2,15
1Campania-2,11-4,2-2,10
2Valle d’Aosta-2,19-4,4-2,20
3Molise-2,32-4,7-2,35
4Basilicata-2,38-4,8-2,40
5Abruzzo-2,45-4,9-2,45
6Sicilia-2,57-5,2-2,60
7Umbria-2,60-5,2-2,60
8Puglia-2,63-5,3-2,65
9Marche-2,72-5,4-2,70
10Bolzano-2,78-5,7-2,85
11Lazio-2,79-5,6-2,80
 MEDIA STRADALE-2,84-5,70-2,85
12Sardegna-2,86-5,8-2,90
13Trento-2,87-5,8-2,90
14Calabria-2,91-5,9-2,95
15Piemonte-2,99-6,0-3,00
16Emilia Romagna-3,00-6,0-3,00
17Lombardia-3,05-6,1-3,05
18Toscana-3,08-6,2-3,10
19Liguria-3,13-6,3-3,15
20Friuli Venezia Giulia-3,16-6,4-3,20
21Veneto-3,21-6,4-3,20
Calo della BENZINA tra il 12 e il 19 giugno
NREGIONERibasso percentuale dal 12 al 19 giugnoRibasso del prezzo in cent al litroRibassox pieno da 50 litri(in euro)
1Molise-1,62-3,1-1,55
2Valle d’Aosta-1,83-3,5-1,75
3Campania-1,94-3,7-1,85
4Bolzano-2,07-4,0-2,00
5Basilicata-2,13-4,1-2,05
6Sicilia-2,25-4,3-2,15
 AUTOSTRADE-2,26-4,5-2,25
7Sardegna-2,31-4,4-2,20
8Trento-2,35-4,5-2,25
9Abruzzo-2,42-4,6-2,30
10Lazio-2,43-4,6-2,30
11Calabria-2,50-4,8-2,40
11Marche-2,50-4,7-2,35
13Puglia-2,51-4,8-2,40
 MEDIA STRADALE-2,53-4,80-2,40
14Umbria-2,58-4,9-2,45
15Toscana-2,59-4,9-2,45
16Lombardia-2,65-5,0-2,50
16Piemonte-2,65-5,0-2,50
18Liguria-2,74-5,2-2,60
19Emilia Romagna-2,80-5,3-2,65
20Veneto-3,01-5,7-2,85
21Friuli Venezia Giulia-3,02-5,8-2,90

(Fonte: Unione Nazionale Consumatori su dati medi Mimit)

Redazione
Redazionehttps://secolo-trentino.com
La Redazione di Secolo Trentino è il team editoriale del quotidiano online indipendente fondato nel 2013. Copriamo ogni giorno le notizie di cronaca, politica, economia e cultura dal Trentino e dall'Italia. Direttrice Responsabile: Martina Cecco.

Table of contents [hide]

Leggi anche

Ultime notizie