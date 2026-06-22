Carburanti, il prezzo scende col freno a mano: “Doppia velocità, alla pompa risparmi da pochi centesimi”

Il prezzo del petrolio scende, ma alla pompa gli automobilisti non se ne accorgono quasi. A denunciare lo scarto è Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori, tornato a intervenire sul nodo dei carburanti con parole nette: “È inaccettabile la discesa al rallenti che si sta registrando sia per il petrolio che, soprattutto, per i carburanti. In entrambi i casi c’è una doppia velocità vergognosa”.
Sul greggio, spiega Dona, la frenata dei prezzi ha una spiegazione precisa. “Per il petrolio è chiaro che prima di avere un aumento dell’offerta reale passeranno mesi, ma dal 14 giugno e ancor di più dal 17 giugno con la firma ufficiale dell’accordo Usa-Iran, è svanito il premio al rischio geopolitico che in precedenza aveva fatto gonfiare i prezzi in un istante, mentre ora, a seconda del benchmark di riferimento, ha consentito un calo, da venerdì 12 giugno a oggi, che fluttua tra il 6,5 e il 10,2%”.
Ben diversa, secondo l’associazione, la situazione dei carburanti. Oggi il petrolio è quotato quasi ovunque sotto gli 80 dollari, mentre in autostrada il gasolio si vende ancora oltre i 2 euro (2,044). Dal 12 giugno, secondo l’elaborazione dell’Unc sulle medie Mimit, il ribasso è stato di poco superiore al 2%: -2,06% per il gasolio self in autostrada, pari a 4,3 centesimi al litro. Tradotto in un pieno da 50 litri, un risparmio di appena 2 euro e 15 centesimi. Per la benzina in autostrada il calo è del 2,26%, 4,5 centesimi al litro, ossia 2 euro e 25 a rifornimento.
Da qui l’appello al Governo: “Per questo il ministro Urso, invece di dichiarare che le condizioni che hanno portato il Governo a tagliare le accise ‘sono superate’, farebbe bene a convocare al Mimit le compagnie petrolifere almeno per esercitare una moral suasion”.
Il quadro cambia anche da regione a regione. Per la benzina, la variazione più contenuta tra il 12 e il 19 giugno si registra in Molise, seguito dalla Valle d’Aosta (-1,83%, -1,75 euro a pieno) e dalla Campania (-1,94%, -1,85 euro a pieno).
Per il gasolio le regioni con il calo minore restano le stesse, ma cambia l’ordine: la riduzione più contenuta tocca alla Campania (-2,11%, pari a -2,10 euro a pieno), davanti a Valle d’Aosta e Molise.
Di seguito i dati di dettaglio elaborati dall’Unione Nazionale Consumatori sulle medie Mimit.
Calo dei carburanti tra il 12 e il 19 giugno – prezzi medi Mimit in modalità self service
|CARBURANTE
|Prezzo medio del 12 giugno(in euro)
|Prezzo medio di oggi 19 giugno(in euro)
|Ribasso percentuale dal 12 al 19 giugno
|Ribasso del prezzo in cent al litro
|Ribassox pieno da 50 litri(in euro)
|Gasolio autostrade
|2,087
|2,044
|-2,06
|-4,3
|-2,15
|Benzina autostrade
|1,994
|1,949
|-2,26
|-4,5
|-2,25
|Gasolio strade
|2,007
|1,95
|-2,84
|-5,70
|-2,85
|Benzina strade
|1,899
|1,851
|-2,528
|-4,80
|-2,40
Calo del GASOLIO tra il 12 e il 19 giugno
|N
|REGIONE
|Ribasso percentuale dal 12 al 19 giugno
|Ribasso del prezzo in cent al litro
|Ribassox pieno da 50 litri(in euro)
|AUTOSTRADE
|-2,06
|-4,3
|-2,15
|1
|Campania
|-2,11
|-4,2
|-2,10
|2
|Valle d’Aosta
|-2,19
|-4,4
|-2,20
|3
|Molise
|-2,32
|-4,7
|-2,35
|4
|Basilicata
|-2,38
|-4,8
|-2,40
|5
|Abruzzo
|-2,45
|-4,9
|-2,45
|6
|Sicilia
|-2,57
|-5,2
|-2,60
|7
|Umbria
|-2,60
|-5,2
|-2,60
|8
|Puglia
|-2,63
|-5,3
|-2,65
|9
|Marche
|-2,72
|-5,4
|-2,70
|10
|Bolzano
|-2,78
|-5,7
|-2,85
|11
|Lazio
|-2,79
|-5,6
|-2,80
|MEDIA STRADALE
|-2,84
|-5,70
|-2,85
|12
|Sardegna
|-2,86
|-5,8
|-2,90
|13
|Trento
|-2,87
|-5,8
|-2,90
|14
|Calabria
|-2,91
|-5,9
|-2,95
|15
|Piemonte
|-2,99
|-6,0
|-3,00
|16
|Emilia Romagna
|-3,00
|-6,0
|-3,00
|17
|Lombardia
|-3,05
|-6,1
|-3,05
|18
|Toscana
|-3,08
|-6,2
|-3,10
|19
|Liguria
|-3,13
|-6,3
|-3,15
|20
|Friuli Venezia Giulia
|-3,16
|-6,4
|-3,20
|21
|Veneto
|-3,21
|-6,4
|-3,20
Calo della BENZINA tra il 12 e il 19 giugno
|N
|REGIONE
|Ribasso percentuale dal 12 al 19 giugno
|Ribasso del prezzo in cent al litro
|Ribassox pieno da 50 litri(in euro)
|1
|Molise
|-1,62
|-3,1
|-1,55
|2
|Valle d’Aosta
|-1,83
|-3,5
|-1,75
|3
|Campania
|-1,94
|-3,7
|-1,85
|4
|Bolzano
|-2,07
|-4,0
|-2,00
|5
|Basilicata
|-2,13
|-4,1
|-2,05
|6
|Sicilia
|-2,25
|-4,3
|-2,15
|AUTOSTRADE
|-2,26
|-4,5
|-2,25
|7
|Sardegna
|-2,31
|-4,4
|-2,20
|8
|Trento
|-2,35
|-4,5
|-2,25
|9
|Abruzzo
|-2,42
|-4,6
|-2,30
|10
|Lazio
|-2,43
|-4,6
|-2,30
|11
|Calabria
|-2,50
|-4,8
|-2,40
|11
|Marche
|-2,50
|-4,7
|-2,35
|13
|Puglia
|-2,51
|-4,8
|-2,40
|MEDIA STRADALE
|-2,53
|-4,80
|-2,40
|14
|Umbria
|-2,58
|-4,9
|-2,45
|15
|Toscana
|-2,59
|-4,9
|-2,45
|16
|Lombardia
|-2,65
|-5,0
|-2,50
|16
|Piemonte
|-2,65
|-5,0
|-2,50
|18
|Liguria
|-2,74
|-5,2
|-2,60
|19
|Emilia Romagna
|-2,80
|-5,3
|-2,65
|20
|Veneto
|-3,01
|-5,7
|-2,85
|21
|Friuli Venezia Giulia
|-3,02
|-5,8
|-2,90
(Fonte: Unione Nazionale Consumatori su dati medi Mimit)