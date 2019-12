Il Governo scricchiola, sulle alleanze Silvio Berlusconi scrive alla stampa

In mattinata Silvio Berlusconi di Forza Italia ha inviato una lettera aperta ai quotidiani come segue: ”L’articolo pubblicato dal Foglio, a firma di Salvatore Merlo, contiene una serie di notizie che costituiscono l’esatto opposto della realtà e delle prospettive di Forza Italia. Non soltanto non esiste alcun progetto di scioglimento o di confluenza di Forza Italia nella Lega, ma siamo al contrario impegnati sul fronte del rinnovamento – proprio ieri ho affidato a due giovani e bravi sindaci la responsabilità del nostro Movimento in due importanti regioni – e dell’allargamento – il progetto che ho definito l’Altra Italia – per recuperare al voto i milioni di italiani che oggi non partecipano, ma che si definiscono moderati, liberali o conservatori.

Va da sé che per fare questo occorre una forza politica come la nostra, liberale, cattolica, riformatrice, lealmente alleata ma anche ben distinta dalla destra sovranista, che è diversa da noi per idee, per stile, per elettorato. Il centro-destra che noi abbiamo fondato e portato a governare si è sempre basato e dovrà continuare a basarsi in futuro sull’equilibrio fra la sua componente di centro liberale e quella della destra sovranista.

Il resto, cerchi magici, sollecitazioni dei miei familiari, ipotesi di ritiro o di confluenza, sono esercizi di fantasia, che raccolgono vecchi quanto infondati pettegolezzi. Non vi è alcun cerchio magico, né permetterei che esistesse, ma solo collaboratori leali e generosi, e la mia famiglia si è sempre tenuta ben lontana dalle questioni che riguardano il mio impegno in politica. Dunque nessuna confluenza. Al contrario un importante futuro nel quale sento il dovere di continuare ad essere protagonista, ma che non riguarda la mia persona bensì l’avvenire del nostro Paese”. Ha scritto Silvio Berlusconi.