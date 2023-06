Il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, ha annunciato l’intenzione di introdurre misure di “tolleranza zero” per migliorare la sicurezza stradale e ridurre l’incidentalità. Queste misure, contenute nel ddl sul nuovo Codice della strada, mirano a contrastare alcuni dei comportamenti più pericolosi sulla strada, come l’uso di droghe durante la guida, l’uso del cellulare al volante, la guida contromano e altri comportamenti che statisticamente generano un alto numero di incidenti.

Una delle misure più significative riguarda la sospensione della patente per chi viene fermato dopo aver assunto droghe. Questa misura mira a contrastare l’uso di sostanze stupefacenti durante la guida, che rappresenta un grave pericolo per la sicurezza stradale. La sospensione della patente è un provvedimento molto duro, ma necessario per garantire la sicurezza di tutti gli utenti della strada.

Altri comportamenti pericolosi come l’uso del cellulare al volante e la guida contromano verranno puniti con la sospensione della patente. L’uso del cellulare durante la guida è una delle principali cause di incidenti stradali ed è responsabile di numerosi incidenti mortali ogni anno. La guida contromano è un comportamento irresponsabile e mette a rischio la sicurezza di tutti gli utenti della strada.

Oltre alla sospensione della patente, il ddl prevede anche l’obbligo dell’alcolock per gli ubriachi recidivi. L’alcolock è un dispositivo che impedisce l’accensione dell’auto se il conducente ha un tasso di alcol nel sangue superiore al limite legale. Questa misura mira a contrastare il fenomeno della guida sotto l’effetto dell’alcol, che rappresenta una delle principali cause di incidenti stradali. L’alcolock obbligatorio per gli ubriachi recidivi aiuta a proteggere la sicurezza di tutti gli utenti della strada.

Il ddl prevede anche maggiori garanzie per i ciclisti, in particolare in caso di sorpassi. Questa misura mira a proteggere i ciclisti, che sono spesso vulnerabili in caso di incidente stradale. Inoltre, il testo del ddl prevede l’obbligo di targhe, assicurazione e casco per i monopattini, che sono diventati molto diffusi nelle città italiane.

Il ddl sul nuovo Codice della strada prevede anche nuove norme sulle zone a traffico limitato (ZTL) e maggior chiarezza sugli autovelox. Queste misure mirano a garantire che le ZTL siano correttamente segnalate e che gli autovelox siano installati solo per garantire la sicurezza stradale e non per moltiplicare le sanzioni.

Le misure di “tolleranza zero” contenute nel ddl sul nuovo Codice della strada sono fondamentali per migliorare la sicurezza stradale e ridurre l’incidentalità. È importante che tutti gli utenti della strada rispettino le norme e adottino comportamenti responsabili, al fine di garantire la sicurezza di tutti.