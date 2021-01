Ha preso il via la scorsa settimana il progetto internazionale Viruskenner, la conoscenza come antidoto ai virus. Due i momenti iniziali: un webinar di formazione per docenti e l’evento ufficiale di avvio dell’edizione 2021. In collegamento online erano presenti i docenti, le studentesse e gli studenti del Buonarroti di Trento, quelli dei Paesi partner partecipanti all’edizione 2021 Olanda e Surinam, il Professor dr. Eric van Gorp del Dipartimento di Virologia del Medical Centre di Rotterdam e la dr. Marlies Wagener dell’Universitá di scienze applicate di Rotterdam. Guidati da coaches, uno staff di medici e ricercatori, con il progetto Erasmus+ Viruskenner International, gli studenti imparano come i virus si diffondono, condividono le conoscenze reciproche e creano modalità per divulgare tale conoscenza. “Con questo progetto – spiega la referente dell’ITT Buonarroti di Trento Stefania Stani – gli studenti e le studentesse sperimentano la Mobilità virtuale con eventi internazionali online, grazie anche all’utilizzo della piattaforma europea Etwinning, uno strumento che favorisce l’incontro con i partecipanti stranieri in chatroom, forum e Meet online di classe”. Alla fine dell’anno scolastico una giuria qualificata decreterà il progetto vincitore dell’edizione 2021, basando la valutazione su tre aspetti: creatività e innovazione, contenuto del messaggio e impatto sociale. Un evento importante dunque che, in un periodo in cui le frontiere sembrano essersi alzate, ci dimostra come creatività, forza di volontà e tecnologia offrono opportunità per continuare a lavorare anche su scala internazionale.